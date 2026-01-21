HOYSuscripcion LR Focus

Situación de José Jerí se sigue complicando por sus reiteradas mentiras | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Turista alemán que viajaba en bicicleta a Pastoruri muere tras ser impactado por un rayo en Áncash

El extranjero Florian Berg, de 29 años, llegó a Perú con el fin de continuar su travesía por el mundo. Su cuerpo fue encontrado a varios kilómetros lejos de la carretera con signos de haber sufrido una descarga eléctrica.

El turista alemán pidió ayuda a su embajada antes de que fuera encontrado muerto en la carretera.
Foto: composición LR/ Latina

En la localidad de Áncash, el turista alemán Florian Berg, de 29 años, falleció tras ser impactado por un rayo cuando se dirigía en su bicicleta al nevado Pastoruri, en la provincia de Recuay, debido a las fuertes tormentas eléctricas que afectan la zona.

El extranjero fue buscado tras desconectarse su señal de GPS y estuvo desaparecido por varias horas antes de ser encontrado por las autoridades.

Turista alemán viajaba durante fuerte tormenta eléctrica

Florian Berg era un joven que disfrutaba manejar su bicicleta por el mundo con el fin de captar con su cámara el peligro del cambio climático y evidenciar cómo varias regiones ya habían sido afectadas. Desde marzo de 2024 había iniciado la travesía que lo traería a Perú: pasó de Oceanía hasta América. Berg había trazado una ruta para su viaje aventurero de 30 meses; sin embargo, no pudo completarla debido al accidente que sufrió en el departamento de Áncash.

Florian hacía un viaje en bicicleta por el mundo. Foto: Instagram

Foto: Instagram

Florian había salido solo el viernes 17 de enero desde la ciudad de Huaraz hacia la laguna Conococha, al noroeste de la ciudad de Cátac. El trayecto lo realizó con su bicicleta por la carretera PE-3N.

Aunque al inicio viajó sin inconvenientes, el domingo 18 comenzó su búsqueda oficial tras desactivarse su señal de GPS alrededor de las 9:30 a. m. La primera alarma la dio la Embajada y el Consulado de Alemania a las autoridades peruanas.

La Comisaría de Turismo (COMTUR) PNP Huaraz, en coordinación con la Comisaría PNP Cátac y la Unidad de Carreteras PNP, iniciaron un despliegue operativo policial en la ruta Pachacoto–Pastoruri (AN-125). Las labores de búsqueda tuvieron lugar durante las lluvias intensas y tormentas eléctricas en la zona de los Andes.

Pastores y pobladores locales fueron clave en la búsqueda, pues indicaron que lo habían visto el sábado 17 por la tarde recorriendo la ruta hacia el nevado Pastoruri. Tras largas horas de búsqueda, el cuerpo del turista alemán fue encontrado el 18 de enero alrededor de las 5:52 p. m., muy lejos de la carretera principal y rodeado de ichu.

Turista alemán es encontrado sin vida lejos de la carretera. Foto: PNP

Foto: PNP

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, la causa del deceso habría sido una descarga eléctrica por el impacto directo de un rayo. Al lugar llegaron funcionarios del Ministerio Público y la Unidad de Criminalística PNP para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo de Florian Berg fue trasladado a la morgue central de Huaraz.

