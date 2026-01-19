HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Policía termina herido tras ataque de delincuentes en Chiclayo

La víctima estaba junto a un colega siguiendo el rastro a un requisitoriado cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos.

El agente terminó con una herida de bala en el tórax. Foto: Emmanuel Moreno, La República
El agente terminó con una herida de bala en el tórax. Foto: Emmanuel Moreno, La República

El suboficial PNP N. R. G. (31), perteneciente a la oficina de Investigaciones de la comisaria César Llatas Castro de Chiclayo, en Lambayeque, terminó con una herida de bala en el tórax luego del ataque de un grupo de delincuentes la mañana de este lunes 19 de enero. El agente fue trasladado a una clínica local.

Cobarde ataque

La información policial señala que a las 9.10 a. m., un efectivo junto a un colega se encontraban en el pueblo joven Fanny Abanto de Chiclayo, a bordo de una camioneta particular color blanco, siguiendo el rastro a una persona requisitoriada. En ese momento, aparecieron varios sujetos cubiertos con cascos y mascarillas, en tres motocicletas y un automóvil.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Sin mediar palabra alguna, el copiloto de una de las motolineales sacó una pistola y abrió fuego contra la unidad en la que estaban los policías realizando sus labores de inteligencia. Al verse ampliamente superados en número, los suboficiales optaron por huir del lugar, iniciándose una persecución por las calles de este sector que culminó varias cuadras adelante.

PUEDES VER: Chiclayo: trabajadores de empresa agrícola Inkaberry intoxicados por fumigación de campos

lr.pe

Herido de bala

Una de las balas disparadas por los criminales impactó directamente en el tórax del suboficial a la altura de la axila, por lo que fue trasladado, en un primer momento, al hospital Almanzor Aguinaga de Essalud. Posteriormente, fue derivado a la Sanidad de la PNP. No obstante, debido a su condición, fue trasladado a una clínica local.

La Policía trabaja para dar con los delincuentes

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, manifestó que ya trabajan para dar con el paradero de estos delincuentes y que respondan ante la justicia. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona serán vitales en este caso.

Notas relacionadas
Chiclayo: trabajadores de empresa agrícola Inkaberry intoxicados por fumigación de campos

Chiclayo: trabajadores de empresa agrícola Inkaberry intoxicados por fumigación de campos

LEER MÁS
Peruano renunció a todo en su natal Chiclayo para recorrer el mundo con sus ratas amaestradas: "Dejé mi carrera de chef"

Peruano renunció a todo en su natal Chiclayo para recorrer el mundo con sus ratas amaestradas: "Dejé mi carrera de chef"

LEER MÁS
Chiclayo: vecinos construyen sus propios juegos para niños ante la ausencia de la Municipalidad

Chiclayo: vecinos construyen sus propios juegos para niños ante la ausencia de la Municipalidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

LEER MÁS
Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Sociedad

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

Este lunes 19 de enero inicia la Matrícula Digital 2026: revisa el link del Minedu para inscripción

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025