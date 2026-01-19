Policía termina herido tras ataque de delincuentes en Chiclayo

El suboficial PNP N. R. G. (31), perteneciente a la oficina de Investigaciones de la comisaria César Llatas Castro de Chiclayo, en Lambayeque, terminó con una herida de bala en el tórax luego del ataque de un grupo de delincuentes la mañana de este lunes 19 de enero. El agente fue trasladado a una clínica local.

Cobarde ataque

La información policial señala que a las 9.10 a. m., un efectivo junto a un colega se encontraban en el pueblo joven Fanny Abanto de Chiclayo, a bordo de una camioneta particular color blanco, siguiendo el rastro a una persona requisitoriada. En ese momento, aparecieron varios sujetos cubiertos con cascos y mascarillas, en tres motocicletas y un automóvil.

Sin mediar palabra alguna, el copiloto de una de las motolineales sacó una pistola y abrió fuego contra la unidad en la que estaban los policías realizando sus labores de inteligencia. Al verse ampliamente superados en número, los suboficiales optaron por huir del lugar, iniciándose una persecución por las calles de este sector que culminó varias cuadras adelante.

Herido de bala

Una de las balas disparadas por los criminales impactó directamente en el tórax del suboficial a la altura de la axila, por lo que fue trasladado, en un primer momento, al hospital Almanzor Aguinaga de Essalud. Posteriormente, fue derivado a la Sanidad de la PNP. No obstante, debido a su condición, fue trasladado a una clínica local.

La Policía trabaja para dar con los delincuentes

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, manifestó que ya trabajan para dar con el paradero de estos delincuentes y que respondan ante la justicia. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona serán vitales en este caso.