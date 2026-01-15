HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Orozco revela que Fátima Chávez dejó la Roro Network por una mejor oferta laboral: “Regresará a un medio tradicional”

El dueño de la Roro Networks, Carlos Orozco, señaló que un medio tradicional le propuso una oferta bastante generosa a la periodista y que no podía competir con los esfuerzos monetarios que hizo el canal de streaming para contratarla.

La exconductora del podcast BEF, Fátima Chávez, renunció el último miércoles, tras dos semanas de programa.
La exconductora del podcast BEF, Fátima Chávez, renunció el último miércoles, tras dos semanas de programa.

El último miércoles, la periodista Fátima Chávez anunció su retiro del canal de streaming Roro Networks, lo que causó sorpresa entre los seguidores, puesto que la exconductora de Canal N inició sus labores solo hace dos semanas. Ante ello, en su programa del mediodía vía YouTube, Carlos Orozco explicó respecto a la pronta salida de su colega.

Según Orozco, la producción hizo grandes esfuerzos para contratar a la periodista, por lo que el anuncio de su renuncia fue un momento lamentable para todos. “Yo no hice un acuerdo con Fátima por 8 días. Nosotros firmamos un acuerdo contractual hasta finales de diciembre del 2026. Conversamos varias veces y le propuse un proyecto que le interesó. Para la Roro Network, se le contrató haciendo un gran esfuerzo, ya que era un talento que estaba con un contrato vigente en televisión: canal 4”, manifestó el creador de contenidos.

PUEDES VER: Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

lr.pe

"Un medio duplicó esfuerzos e hizo una oferta muy generosa a Fátima"

En otro momento, señaló que conversaron en varias ocasiones para convencerla de participar del podcast ‘BEF’, ya que ella había laborado por una década en Canal N, propiedad de América Televisión.

“Económicamente, para nosotros fue un esfuerzo bastante importante. Además, le comenté un tema de exclusividad solo en el streaming. En su momento, ella no sabía que la iban a llamar de otros lugares también. Este medio duplicó esfuerzos e hizo una oferta muy generosa que excedió los esfuerzos de este canal”, continuó Orozco.

PUEDES VER: Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

lr.pe

Asimismo, adelantó que Chávez regresará a un medio tradicional, el cual no fue revelado por pedido de la exconductora de ‘BEF’. “Es un medio con una inversión mucho mayor a la del streaming. Nosotros tenemos un tope y espero que con el tiempo crezcamos más. Ella regresa a un medio tradicional del cual no diré el nombre a pedido de Fátima”.

