Carlos Orozco revela que Fátima Chávez dejó la Roro Network por una mejor oferta laboral: “Regresará a un medio tradicional”

El último miércoles, la periodista Fátima Chávez anunció su retiro del canal de streaming Roro Networks, lo que causó sorpresa entre los seguidores, puesto que la exconductora de Canal N inició sus labores solo hace dos semanas. Ante ello, en su programa del mediodía vía YouTube, Carlos Orozco explicó respecto a la pronta salida de su colega.

Según Orozco, la producción hizo grandes esfuerzos para contratar a la periodista, por lo que el anuncio de su renuncia fue un momento lamentable para todos. “Yo no hice un acuerdo con Fátima por 8 días. Nosotros firmamos un acuerdo contractual hasta finales de diciembre del 2026. Conversamos varias veces y le propuse un proyecto que le interesó. Para la Roro Network, se le contrató haciendo un gran esfuerzo, ya que era un talento que estaba con un contrato vigente en televisión: canal 4”, manifestó el creador de contenidos.

"Un medio duplicó esfuerzos e hizo una oferta muy generosa a Fátima"

En otro momento, señaló que conversaron en varias ocasiones para convencerla de participar del podcast ‘BEF’, ya que ella había laborado por una década en Canal N, propiedad de América Televisión.

“Económicamente, para nosotros fue un esfuerzo bastante importante. Además, le comenté un tema de exclusividad solo en el streaming. En su momento, ella no sabía que la iban a llamar de otros lugares también. Este medio duplicó esfuerzos e hizo una oferta muy generosa que excedió los esfuerzos de este canal”, continuó Orozco.

Asimismo, adelantó que Chávez regresará a un medio tradicional, el cual no fue revelado por pedido de la exconductora de ‘BEF’. “Es un medio con una inversión mucho mayor a la del streaming. Nosotros tenemos un tope y espero que con el tiempo crezcamos más. Ella regresa a un medio tradicional del cual no diré el nombre a pedido de Fátima”.