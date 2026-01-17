HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Patrullero policial cae sobre vivienda en Arequipa y familia exige investigación: “Me dicen que me calme”

El patrullero de la comisaría de Tiabaya cayó sobre una vivienda cuando la esposa del propietario se encontraba en el interior. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque los daños materiales fueron significativos.

Un patrullero de la Policía Nacional del Perú cayó sobre una vivienda la tarde del último viernes 16 de enero en el pueblo joven San José, distrito de Tiabaya, en Arequipa. La unidad, perteneciente a la comisaría del sector, retrocedió sin control y terminó impactando contra un inmueble de material precario que funcionaba como taller.

Según la información preliminar, los efectivos policiales se encontraban realizando labores de notificación en la zona cuando el vehículo habría quedado mal asegurado. Esto provocó que se desenganche y retroceda hasta colisionar con la casa.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas heridas. No obstante, se registraron graves daños materiales, tanto en el patrullero como en la casa afectada, incluyendo herramientas y enseres del taller.

Familia exige investigación y responsabilidades tras accidente con patrullero

Frank Alarcón, hijo del propietario del inmueble, señaló que su madre se encontraba dentro de la vivienda al momento del impacto y que, por fortuna, su padre no estaba en el taller cuando ocurrió el accidente. Indicó, además, que fueron los vecinos quienes le informaron de lo sucedido.

El familiar detalló que los policías intentaron retirar el patrullero sin esperar las diligencias correspondientes, lo que generó la oposición de los vecinos hasta la llegada de más efectivos. “Han roto el taller de mi padre. Si no fuera por los vecinos, se llevaban el carro”, declaró a Radar Informativo Sur. “Yo no me baso en los daños materiales, sino que pudo haber estado alguien ahí”, añadió.

Asimismo, expresó su malestar por la reacción inicial de las autoridades. “Vengo de mi trabajo y me dicen que me calme. No es así. No se lo pueden llevar, no se puede entrar a mi casa tampoco”, afirmó, al exigir que se efectúen las investigaciones necesarias para identificar responsabilidades.

Horas después, el patrullero fue retirado del lugar con apoyo de una grúa. La unidad policial quedó con severos daños en la parte posterior y el parabrisas destrozado, mientras que la vivienda resultó seriamente afectada. En tanto, la Policía Nacional informó que se vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

