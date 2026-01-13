Aniversario de Lima: ¿quién eligió realmente el nombre de la ciudad? La verdad detrás de su origen

El origen del nombre de Lima tiene raíces en el quechua prehispánico, derivado del término Rimaq o Limaq, que significa "el que habla" y se refiere al río Rímac por el sonido de sus aguas. | Foto: composición LR/Perú Travel/Hoja del Lunes

Lima está por cumplir 491 años y muchos ciudadanos aprovechan estos días para celebrar el aniversario de la capital peruana con diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas. Las plazas, calles y espacios históricos se convierten en puntos de encuentro donde se resalta la identidad, la historia y la diversidad que caracterizan a la 'Ciudad de los Reyes'.

El 18 de enero, Lima se viste de gala para celebrar los 491 años. Sin embargo, es necesario realizar una revisión histórica sobre el origen del nombre de la ciudad y conocer la verdad de su origen.

¿Cómo se creó el nombre de Lima?

El nombre de Lima no nació de un acto formal, sino de la manera en que las lenguas originarias interpretaron el territorio. En el quechua costero, el valle y el río eran conocidos como Rímac, término que significa “el que habla”, una alusión al murmullo constante de sus aguas, que para los antiguos pobladores tenía un carácter casi sagrado.

Cuando Francisco Pizarro fundó la ciudad el 18 de enero de 1535 bajo el nombre de Ciudad de los Reyes, los españoles pronto comenzaron a usar de forma cotidiana una adaptación del nombre indígena. En la variante quechua yunca, la “r” se suavizaba hasta convertirse en “l” y la “q” final se perdía, transformando Rimaq en Lima.

Así, entre la tradición oral y el uso popular, el nombre Lima fue ganando terreno hasta imponerse definitivamente. Con el paso de los siglos y tras la independencia, aquella adaptación lingüística terminó consolidándose como el nombre oficial de la capital peruana, reflejando el profundo mestizaje cultural que marcó su origen.

La versión de los historiadores sobre el origen del nombre de Lima

Agustín Panizo, máster en lexicografía por la Real Academia Española (RAE), difundió en su cuenta de Twitter las conclusiones del estudio del lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino y aclaró el origen del nombre de la capital. “En realidad, Limaq no es otra cosa que Rimaq, con el cambio de /r/ por /l/ al inicio de la palabra, un fenómeno característico del quechua que se hablaba en la costa central en aquella época”, escribió.

El cambio refiere a la influencia del aimara central, que se habló en algún tiempo en esa región. Ejemplo de ello es que el jaqaru, lengua de la familia lingüística Aru/Aimara, todavía se habla en la provincia de Yauyos, en la sierra sur de Lima.

Por su parte, el lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino escribió en su obra 'Voces del ande' que el topónimo (nombre del lugar) de lo que después sería la capital del país, previo a la llegada de los españoles, era Limaq. En el quechua hablado, significaba “el que habla”, en referencia a un oráculo que estuvo situado en lo que ahora se conoce como Barrios Altos. El resto de la roca es famoso y conocido en la zona como la ‘piedra del diablo’.