HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 DE ENERO | LR+ Noticias

Datos LR

Aniversario de Lima: ¿quién eligió realmente el nombre de la ciudad? La verdad detrás de su origen

Lima, la capital peruana, se alista para celebrar sus 491 años el 18 de enero con actividades culturales, artísticas y gastronómicas que destacan su historia y diversidad.

El origen del nombre de Lima tiene raíces en el quechua prehispánico, derivado del término Rimaq o Limaq, que significa "el que habla" y se refiere al río Rímac por el sonido de sus aguas.
El origen del nombre de Lima tiene raíces en el quechua prehispánico, derivado del término Rimaq o Limaq, que significa "el que habla" y se refiere al río Rímac por el sonido de sus aguas. | Foto: composición LR/Perú Travel/Hoja del Lunes

Lima está por cumplir 491 años y muchos ciudadanos aprovechan estos días para celebrar el aniversario de la capital peruana con diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas. Las plazas, calles y espacios históricos se convierten en puntos de encuentro donde se resalta la identidad, la historia y la diversidad que caracterizan a la 'Ciudad de los Reyes'.

El 18 de enero, Lima se viste de gala para celebrar los 491 años. Sin embargo, es necesario realizar una revisión histórica sobre el origen del nombre de la ciudad y conocer la verdad de su origen.

TE RECOMENDAMOS

JULIO IGLESIAS DENUNCIADO POR 4GR3S1ON3S S3XU4L3S | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

lr.pe

¿Cómo se creó el nombre de Lima?

El nombre de Lima no nació de un acto formal, sino de la manera en que las lenguas originarias interpretaron el territorio. En el quechua costero, el valle y el río eran conocidos como Rímac, término que significa “el que habla”, una alusión al murmullo constante de sus aguas, que para los antiguos pobladores tenía un carácter casi sagrado.

Cuando Francisco Pizarro fundó la ciudad el 18 de enero de 1535 bajo el nombre de Ciudad de los Reyes, los españoles pronto comenzaron a usar de forma cotidiana una adaptación del nombre indígena. En la variante quechua yunca, la “r” se suavizaba hasta convertirse en “l” y la “q” final se perdía, transformando Rimaq en Lima.

PUEDES VER: Lima cumple 491 años y estos son los 7 monumentos que no debes dejar de visitar en ‘La ciudad de los Reyes’

lr.pe

Así, entre la tradición oral y el uso popular, el nombre Lima fue ganando terreno hasta imponerse definitivamente. Con el paso de los siglos y tras la independencia, aquella adaptación lingüística terminó consolidándose como el nombre oficial de la capital peruana, reflejando el profundo mestizaje cultural que marcó su origen.

La versión de los historiadores sobre el origen del nombre de Lima

Agustín Panizo, máster en lexicografía por la Real Academia Española (RAE), difundió en su cuenta de Twitter las conclusiones del estudio del lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino y aclaró el origen del nombre de la capital. “En realidad, Limaq no es otra cosa que Rimaq, con el cambio de /r/ por /l/ al inicio de la palabra, un fenómeno característico del quechua que se hablaba en la costa central en aquella época”, escribió.

El cambio refiere a la influencia del aimara central, que se habló en algún tiempo en esa región. Ejemplo de ello es que el jaqaru, lengua de la familia lingüística Aru/Aimara, todavía se habla en la provincia de Yauyos, en la sierra sur de Lima.

Por su parte, el lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino escribió en su obra 'Voces del ande' que el topónimo (nombre del lugar) de lo que después sería la capital del país, previo a la llegada de los españoles, era Limaq. En el quechua hablado, significaba “el que habla”, en referencia a un oráculo que estuvo situado en lo que ahora se conoce como Barrios Altos. El resto de la roca es famoso y conocido en la zona como la ‘piedra del diablo’.

Notas relacionadas
¿Cuándo se creó Lima? Historia, fundador y edad de la Ciudad de los Reyes

¿Cuándo se creó Lima? Historia, fundador y edad de la Ciudad de los Reyes

LEER MÁS
La vez que Lima estuvo a punto de desaparecer a causa de un terremoto de 8,2: dejó 179 muertos, 3.500 heridos y miles de viviendas destruidas

La vez que Lima estuvo a punto de desaparecer a causa de un terremoto de 8,2: dejó 179 muertos, 3.500 heridos y miles de viviendas destruidas

LEER MÁS
La mejor ciudad patrimonio del mundo está en Perú: superó a Londres y París

La mejor ciudad patrimonio del mundo está en Perú: superó a Londres y París

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo se llama el año 2026 en Perú y por qué cada año recibe un nombre distinto?

¿Cómo se llama el año 2026 en Perú y por qué cada año recibe un nombre distinto?

LEER MÁS
Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

LEER MÁS
¿Cuál es el nombre oficial del año 2026 en el Perú? Últimas noticias sobre su denominación

¿Cuál es el nombre oficial del año 2026 en el Perú? Últimas noticias sobre su denominación

LEER MÁS
¿Cuántos años cumple Lima el domingo 18 de enero de 2026?

¿Cuántos años cumple Lima el domingo 18 de enero de 2026?

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Jefe de la ODANC Piura exhorta a denunciar actos de corrupción

Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos acuerdan anular el decreto económico sobre combustibles y el fin de las protestas en Bolivia

Datos LR

¿Cómo se llama el año 2026 en Perú y por qué cada año recibe un nombre distinto?

Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

¿Cuál es el nombre oficial del año 2026 en el Perú? Últimas noticias sobre su denominación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025