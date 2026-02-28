HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     
Fútbol Peruano

Piero Serra, jugador de UTC, dejó fulminante comentario sobre el arbitraje tras victoria de Alianza Lima: "Siempre les regalan los partidos"

Piero Serra, defensor central del conjunto cajamarquino, no dudó en cuestionar la decisión de Micke Palomino al cobrar el tiro de esquina que terminó en gol a favor de Alianza Lima en los minutos finales.

Piero Serra habló sobre el gol de Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 Max
Piero Serra habló sobre el gol de Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 Max

Alianza Lima consiguió la victoria frente a UTC de Cajamarca en el encuentro por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Pablo Guede lograron un agónico triunfo al minuto 91, gracias a un gran cabezazo de Renzo Garcés que les permitió llevarse los tres puntos. Con este resultado, los íntimos de momento se colocan primeros en la tabla de posiciones. Tras el encuentro, Piero Serra, futbolista de UTC, alzó la voz luego de este triunfo blanquiazul, dejando polémicas declaraciones.

En sus palabras cuestionó el arbitraje del juez Micke Palomino, señalando que cometió un error que les costó el gol en contra en los minutos finales. De acuerdo con la explicación del futbolista, él nunca tocó el balón en la disputa con Federico Girotti, por lo que tuvo duros comentarios debido a que se les cobró el tiro de esquina que finalmente les costó la derrota.

PUEDES VER: ¿Quién es Jonathan Bilbao, el peruano-venezolano que juega en Carabobo y buscará eliminar a Sporting Cristal de la Copa Libertadores 2026?

lr.pe

Piero Serra fulmina arbitraje de Micke Palomino tras victoria de Alianza Lima

En un primer momento, señaló que estuvieron mejor a pesar de tener un hombre menos. No obstante, lamentó la jugada de balón parado que terminó en el gol de Garcés.

"En el partido, por momentos fuimos mejores a pesar de que teníamos un hombre menos; les supimos jugar de igual a igual. Perdimos por una pelota parada y, encima, por lo del árbitro... siempre pasa esto en la liga. Yo nunca la toqué, Girotti la tiró al córner y la cobró a favor de ellos; pero siempre les regalan los partidos", empezó diciendo.

En este contexto, manifestó que UTC buscará cumplir sus objetivos para esta temporada. "Estamos para grandes cosas, para pelearle a cualquier equipo de igual a igual. No por esta derrota nos vamos a desanimar; es más, vamos a regresar más fuertes", complementó el defensor.

PUEDES VER: Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Con este agónico triunfo sobre la hora, Alianza Lima se coloca de momento puntero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1Alianza Lima54413
2Los Chankas52311
3UTC53310
4Melgar5349
5Universitario4238
6Cienciano5237
7Sport Huancayo5217
8Alianza Atlético5106
9Sporting Cristal5105
10FC Cajamarca4105
11Deportivo Garcilaso51-15
12ADT51-25
13Cusco FC4104
14Sport Boys41-14
15Comerciantes Unidos41-24
16Juan Pablo II41-64
17CD Moquegua41-53
18Atlético Grau40-41
Notas relacionadas
Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Alianza Lima buscará el liderato del Torneo Apertura ante UTC en Cajamarca

Alianza Lima buscará el liderato del Torneo Apertura ante UTC en Cajamarca

LEER MÁS
Sin Paolo Guerrero, la posible alineación titular de Alianza Lima para la visita a UTC por Liga 1

Sin Paolo Guerrero, la posible alineación titular de Alianza Lima para la visita a UTC por Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

LEER MÁS
Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Piero Serra, jugador de UTC, dejó fulminante comentario sobre el arbitraje tras victoria de Alianza Lima: "Siempre les regalan los partidos"

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Adiós a la humedad en casa: arquitecto español revela el truco con papel aluminio para resolver el problema en casi 48 horas

Fútbol Peruano

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025