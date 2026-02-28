Alianza Lima consiguió la victoria frente a UTC de Cajamarca en el encuentro por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Pablo Guede lograron un agónico triunfo al minuto 91, gracias a un gran cabezazo de Renzo Garcés que les permitió llevarse los tres puntos. Con este resultado, los íntimos de momento se colocan primeros en la tabla de posiciones. Tras el encuentro, Piero Serra, futbolista de UTC, alzó la voz luego de este triunfo blanquiazul, dejando polémicas declaraciones.

En sus palabras cuestionó el arbitraje del juez Micke Palomino, señalando que cometió un error que les costó el gol en contra en los minutos finales. De acuerdo con la explicación del futbolista, él nunca tocó el balón en la disputa con Federico Girotti, por lo que tuvo duros comentarios debido a que se les cobró el tiro de esquina que finalmente les costó la derrota.

Piero Serra fulmina arbitraje de Micke Palomino tras victoria de Alianza Lima

En un primer momento, señaló que estuvieron mejor a pesar de tener un hombre menos. No obstante, lamentó la jugada de balón parado que terminó en el gol de Garcés.

"En el partido, por momentos fuimos mejores a pesar de que teníamos un hombre menos; les supimos jugar de igual a igual. Perdimos por una pelota parada y, encima, por lo del árbitro... siempre pasa esto en la liga. Yo nunca la toqué, Girotti la tiró al córner y la cobró a favor de ellos; pero siempre les regalan los partidos", empezó diciendo.

En este contexto, manifestó que UTC buscará cumplir sus objetivos para esta temporada. "Estamos para grandes cosas, para pelearle a cualquier equipo de igual a igual. No por esta derrota nos vamos a desanimar; es más, vamos a regresar más fuertes", complementó el defensor.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Con este agónico triunfo sobre la hora, Alianza Lima se coloca de momento puntero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.