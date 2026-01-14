Delincuentes simulan operativo policial y asaltan camioneta en San Martín de Porres

Delincuentes simularon un operativo policial para robar una camioneta en San Martín de Porres. | Panamericana | Composición LR

Un grupo de delincuentes armados ejecutó un violento asalto en el jirón Huancayo, en el distrito de San Martín de Porres, tras simular un operativo policial para interceptar una camioneta. El hecho ocurrió en horas del día y fue perpetrado por sujetos que se movilizaban en al menos cinco vehículos, evidenciando un accionar previamente coordinado.

De acuerdo con imágenes difundidas por Panamericana, los atacantes cercaron una camioneta Kia y bloquearon cualquier posibilidad de fuga. Para no levantar sospechas, varios de ellos vestían chalecos similares a los de la Policía Nacional, lo que llevó inicialmente al conductor y a los vecinos a creer que se trataba de una intervención oficial.

Delincuentes se llevaron objetos personales

La falsa puesta en escena se rompió cuando los sujetos actuaron con extrema violencia: amenazaron y golpearon al conductor, además de romper una de las lunas del vehículo para concretar el robo. Testigos indicaron que los delincuentes sustrajeron artículos personales, entre ellos una mochila, documentos y una laptop, pese a que inicialmente se creyó que la unidad transportaba dinero o mercancía de alto valor.

Durante el atraco, vecinos que intentaron alertar a la Policía o registrar lo ocurrido fueron encañonados para evitar cualquier intervención. Tras el asalto, los delincuentes huyeron por la avenida Perú.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Depincri de San Martín de Porres, con apoyo de la comisaría de Barboncitos, que recopila las imágenes de seguridad y toma declaraciones para identificar a los responsables. Según registros de la Sunarp, la camioneta pertenece al grupo empresarial Golden Sack.

El abogado de la víctima, Fernando Gómez, sostuvo a Exitosa que se trataría de una organización criminal dedicada al robo de vehículos que opera en San Martín de Porres y el Callao. Indicó que los delincuentes actuaron bajo la creencia equivocada de que la camioneta transportaba lingotes de oro, lo cual descartó por completo.

