El club de fans de BTS en Perú piden a las autoridades mayor seguridad para los ciudadanos ante estos casos. | Foto: composición LR/ BTS/ Facebook/ Freepik

Sujetos sin escrúpulos aprovecharon el anuncio del concierto de BTS para captar a las fanáticas del grupo coreano (conocidas como Army), quienes se han visto expuestas al peligro en las redes sociales. Estos individuos recurren a la vulnerabilidad de los fans para intentar engañarlos mediante diversas modalidades de estafa y suplantación que, incluso, podrían llegar a ser casos de trata de personas.

Bajo el esquema de perfiles falsos en Facebook, Instagram, TikTok, Roblox y más páginas en la red, los tratantes ofrecen supuestos patrocinios económicos para cubrir el costo de las entradas, las cuales suelen tener precios elevados. La modalidad consiste en contactar a las seguidoras ofreciéndoles dinero en efectivo o boletos en las primeras zonas a cambio de "cumplir ciertos requisitos". Tras estas falsas promesas de boletos exclusivos, membresías VIP o viajes organizados, se esconden estructuras criminales que buscan algo más que dinero: la integridad de las seguidoras.

Expertos en ciberseguridad revelaron para La República que detrás de estos perfiles no hay fans, sino delincuentes y redes de trata de personas que buscan captar mujeres vulnerables mediante el engaño emocional y la ilusión de conocer a sus ídolos.

Delincuentes utilizan las redes sociales para ofrecer 'ayuda económica' por 'algo casual y discreto'. Foto: Facebook

Armys pueden ser estafadas en redes sociales

La puerta de entrada para la mayoría de las estafas actuales es la Army Membership o boletos al concierto. En plataformas como X (antes Twitter), WhatsApp y grupos de Telegram, han proliferado perfiles que ofrecen "gestión de compra" o "alquiler de cuentas" para garantizar un lugar en la preventa. Sin embargo, se trataría solo de casos que busquen el robo de identidad para compras fraudulentas.

Asimismo, las publicaciones ofreciendo "apoyo económico" a señoritas crecen en las plataformas en línea, convirtiéndose en anzuelos que buscan captar a las fans más indefensas y de escasos recursos económicos.

En Facebook figuran diversos post que ponen en peligro a las fans de BTS. Foto: composición LR/Facebook

De acuerdo a Henry Valdivieso, abogado informático, las jóvenes "son 'punto blanco' para poder perpetrar conductas informáticas que son delictivas", ya que podrían ser captadas más por el vínculo emocional que por el uso de la tecnología. Asimismo, César Chavez, analista informático forense en Perú Hacking, alerta que no es la primera vez que las personas son víctimas de estafas. "A veces existen mafias que están detrás de esto", menciona.

El modus operandi es similar en todos los casos; llaman la atención con una publicación en las redes, ofertan entradas a 'bajos precios', piden pagos adelantados para 'asegurar el ticket' y buscan 'privacidad'.

"Es bastante elaborado: generación de QRs, generación de páginas falsas, un ticket, y son gente que no se dedica solo a lo de BTS, sino a cualquier concierto; simplemente van cambiando la plantilla y van alterando las cosas con cambio de fechas y otro tipo de situaciones", advierte Chavez.

Las fans de BTS denuncian ventas falsas de boletos. Foto: X

No solo quedarían en ventas falsas de boletos, sino que también pueden verse afectadas por la captación a través de páginas. De acuerdo con Henry Valdivieso, los delincuentes suelen utilizar perfiles falsos que suplantan a seguidores, mánagers, productoras de eventos, fansclubs o a los propios integrantes de BTS con el objetivo principal de la falsificación de datos.

Sin embargo, Valdivieso recalca que estos crímenes son penados por la Ley de delitos informáticos - Ley 30096 - que sentencia penas que pueden ir desde un año, cuatro u ocho años, dependiendo del tipo de delito que sea.

Trata de personas en las redes sociales

Los expertos Valdivieso y Chavez advierten que el riesgo más alarmante que pueden sufrir las fans armys, sin embargo, es la trata de personas. La socióloga Khaterine Soto advierte que los tratantes utilizan el fenómeno fan para crear una "falsa confianza". Al compartir hashtags y gustos comunes, los delincuentes se infiltran en el fandom fingiendo ser fans dedicados.

El uso de las redes sociales no solo trae peligrosos casos de estafa, sino que las jóvenes pueden verse afectadas por delincuentes que intentan contactarse con ellas para hacer indecentes proposiciones. "El concierto de BTS es solamente la excusa para perpetuar diferentes tipos de conductas y diferentes tipos de delitos", subraya Valdivieso.

"Específicamente, estos avisos, estas publicaciones que han venido circulando en redes, han sido emitidas por hombres que naturalizan la cultura de la pedofilia, de alguna forma, o que probablemente estamos hablando de redes también; como sabemos, existen distintas redes organizadas, ocultas a través de las redes sociales, de captación y reclutamiento. En este caso hablamos de sujetos que captan a niñas, a adolescentes, a mujeres jóvenes, para fines de trata, ya sea para fines de explotación laboral o para fines de explotación sexual", advierte la socióloga Katherine.

Resulta alarmante que sujetos inescrupulosos utilicen las plataformas digitales para cometer estos delitos. Katherine recuerda a la población que en Perú, solo en el 2025, se registraron más de 10.274 denuncias de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, entre 12 y 17 años, según el Registro Nacional de Información de Personas.

Caso BTS: recomendaciones de expertos ante situación de estafas y trata de personas

Para hacer frente a los recientes casos de estafas, los expertos Valdivieso, Chavez y Soto recomendaron a las fans verificar las cuentas oficiales (por lo general tienen un check azul de verificación) que brindan información oficial sobre el próximo concierto de BTS para no caer en fraudes. Recuerden que estas cuentas no envían DM ni links de enlaces de manera personalizada.

Asimismo, hacen hincapié en que los padres de familia se encuentren pendientes de las cuentas sociales de sus hijos y de las páginas que visitan recurrentemente para filtrar a qué información acceden o qué comparten, además de que los acompañen en este proceso.

"No envíen fotografías (pueden ser modificadas por la IA), no descarguen absolutamente nada, no entreguen datos; si son menores, que sus padres se encarguen de eso y también que los señores padres sean muy cautelosos al comprar en cualquier lugar; compren en un lugar autorizado", recalcó Chavez.

Ante estos casos, la socióloga Katherine Soto indicó que lo principal que deben hacer las personas estafadas o víctimas de trata es denunciarlo ante la comisaría más cercana. "Sería importante que, antes de acudir a realizar la denuncia, pueda recibir la información en el Centro de Emergencia Mujer de su localidad o llamar a la línea 100 para solicitar esa información. Ante desapariciones, pueden comunicarse al 114", mencionó.

Fanclub peruano de BTS en Perú se pronuncia sobre estafas en redes

A través de un comunicado, el fanclub oficial, BTS Perú, se dirigió a todo el fandom Army con el fin de alertar por las prácticas maliciosas en redes. Además, indicaron que no contacten, ni acepten ofrecimientos de personas desconocidas bajo ninguna circunstancia.

El fanclub exhortó a las autoridades a que brinden protección para los ciudadanos ante cualquier amenaza que vulnere su seguridad moral, económica y personal.