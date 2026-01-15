La Libertad: detienen a alcalde por presuntamente utilizar vehículo municipal para beber alcohol

La intervención fue realizada por el Departamento de Investigación Contra la Corrupción. | Foto: composición LR/ RPP

En una intervención que ha generado indignación en La Libertad, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al alcalde de Calipuy, Luis Alberto Sánchez Rosso (36), tras ser hallado en presunto estado de ebriedad dentro de una camioneta perteneciente a la municipalidad, en la avenida Honorio Delgado, urbanización El Bosque.

El cargo que se le imputa es por peculado de uso. Es decir, la autoridad edil es acusada de utilizar el vehículo con fines ajenos a sus funciones públicas.

Alcalde de Calipuy y su chofer fueron detenidos en La Libertad

A horas de la noche del miércoles 14 de enero, los efectivos policiales ubicaron la unidad oficial estacionada en una zona alejada del edificio edil, a unas cuadras de una bodega donde habían sido captados bebiendo licor junto a otro grupo de personas.

Al proceder con el registro, encontraron al burgomaestre junto a su chofer, Jorge Alcedo Vásquez Cortez (38), dentro de la camioneta Toyota Hilux blanca, placa EAC-718, propiedad de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

La intervención estuvo a cargo del Departamento de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc), que trasladó a ambos a su sede y dio aviso al Ministerio Público para definir su situación legal.