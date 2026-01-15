HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

La Libertad: detienen a alcalde por presuntamente utilizar vehículo municipal para beber alcohol

El funcionario edil y su chofer fueron intervenidos en flagrancia en la vía pública, lo que llevó a que sean acusados de peculado de uso.

La intervención fue realizada por el Departamento de Investigación Contra la Corrupción.
La intervención fue realizada por el Departamento de Investigación Contra la Corrupción. | Foto: composición LR/ RPP

En una intervención que ha generado indignación en La Libertad, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al alcalde de Calipuy, Luis Alberto Sánchez Rosso (36), tras ser hallado en presunto estado de ebriedad dentro de una camioneta perteneciente a la municipalidad, en la avenida Honorio Delgado, urbanización El Bosque.

El cargo que se le imputa es por peculado de uso. Es decir, la autoridad edil es acusada de utilizar el vehículo con fines ajenos a sus funciones públicas.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

lr.pe

Alcalde de Calipuy y su chofer fueron detenidos en La Libertad

A horas de la noche del miércoles 14 de enero, los efectivos policiales ubicaron la unidad oficial estacionada en una zona alejada del edificio edil, a unas cuadras de una bodega donde habían sido captados bebiendo licor junto a otro grupo de personas.

Al proceder con el registro, encontraron al burgomaestre junto a su chofer, Jorge Alcedo Vásquez Cortez (38), dentro de la camioneta Toyota Hilux blanca, placa EAC-718, propiedad de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

La intervención estuvo a cargo del Departamento de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc), que trasladó a ambos a su sede y dio aviso al Ministerio Público para definir su situación legal.

Notas relacionadas
Orquesta Zaperoko explica la situación actual de sus integrantes tras explosión durante concierto en Trujillo: “Se encuentran bien”

Orquesta Zaperoko explica la situación actual de sus integrantes tras explosión durante concierto en Trujillo: “Se encuentran bien”

LEER MÁS
Fuerte explosión deja dos hombres heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

Fuerte explosión deja dos hombres heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

LEER MÁS
Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Mujer lanzó material inflamable a cajera tras negarse a pagar 1/4 de pollo en SJM: víctima quedó en UCI

Mujer lanzó material inflamable a cajera tras negarse a pagar 1/4 de pollo en SJM: víctima quedó en UCI

LEER MÁS
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Sociedad

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

¿Usas Metropolitano o Corredores Complementarios? Ya podrás recargar tu tarjeta con Yape

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025