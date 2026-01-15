Colapsa puente en construcción en Ayacucho por intensas lluvias: obra estaba próxima a ser inaugurada

Ante la emergencia, la Defensoría del Pueblo solicita un puente modular temporal urgente para restablecer la comunicación y garantizar el derecho al tránsito de los pobladores aislados. | Foto: Andina.

Ante la emergencia, la Defensoría del Pueblo solicita un puente modular temporal urgente para restablecer la comunicación y garantizar el derecho al tránsito de los pobladores aislados. | Foto: Andina.

El puente Ccaccella, ubicado en el centro poblado de Palca, en el distrito de Sancos (provincia de Lucanas), región Ayacucho, colapsó debido a las intensas lluvias que afectan al sur del país. La estructura vehicular, que estaba próxima a ser inaugurada, dejó incomunicadas a cerca de 6.000 personas de al menos cinco comunidades rurales.

Según las autoridades locales, el puente tenía como propósito mejorar la conectividad entre Palca y poblados como Chicalli, San Luis Bajo, Calapampa, Caja y Cóndor Arma, facilitando el transporte de alimentos, medicinas y bienes básicos. La obra fue ejecutada por una empresa vinculada a la minera Sotrami en el marco de un convenio con la comunidad campesina de Sancos, con inicio de trabajos en marzo de 2025 y una fecha de culminación prevista para julio de 2026.

Autoridades se pronuncian tras incidente

El alcalde de Sancos, Eder Allcca, lamentó el incidente y alertó que la caída de la estructura también ha afectado el acceso de ayuda humanitaria a las comunidades aisladas. “Mi población ha sido azotada por las intensas lluvias y, a consecuencia de ello, cinco anexos de mi distrito se encuentran aislados, sin acceso para poder llevar ayuda de alimentos, agua y medicinas”, afirmó la autoridad edil.

La inversión en la obra, estimada en aproximadamente 5 millones de soles, corre el riesgo de perderse debido a los daños provocados por la crecida del río. Ante la situación, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades nacionales a instalar con urgencia un puente modular temporal para restablecer la conectividad y garantizar el derecho al tránsito de la población afectada.

