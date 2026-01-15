HOYSuscripcion LR Focus

Colapsa puente en construcción en Ayacucho por intensas lluvias: obra estaba próxima a ser inaugurada

El puente Ccaccella, en Palca, Ayacucho, colapsó por intensas lluvias, aislando a 6.000 personas de cinco comunidades rurales de la región. La obra, financiada por Sotrami, estaba por inaugurarse.

Ante la emergencia, la Defensoría del Pueblo solicita un puente modular temporal urgente para restablecer la comunicación y garantizar el derecho al tránsito de los pobladores aislados.
Ante la emergencia, la Defensoría del Pueblo solicita un puente modular temporal urgente para restablecer la comunicación y garantizar el derecho al tránsito de los pobladores aislados. | Foto: Andina.

El puente Ccaccella, ubicado en el centro poblado de Palca, en el distrito de Sancos (provincia de Lucanas), región Ayacucho, colapsó debido a las intensas lluvias que afectan al sur del país. La estructura vehicular, que estaba próxima a ser inaugurada, dejó incomunicadas a cerca de 6.000 personas de al menos cinco comunidades rurales.

Según las autoridades locales, el puente tenía como propósito mejorar la conectividad entre Palca y poblados como Chicalli, San Luis Bajo, Calapampa, Caja y Cóndor Arma, facilitando el transporte de alimentos, medicinas y bienes básicos. La obra fue ejecutada por una empresa vinculada a la minera Sotrami en el marco de un convenio con la comunidad campesina de Sancos, con inicio de trabajos en marzo de 2025 y una fecha de culminación prevista para julio de 2026.

Autoridades se pronuncian tras incidente

El alcalde de Sancos, Eder Allcca, lamentó el incidente y alertó que la caída de la estructura también ha afectado el acceso de ayuda humanitaria a las comunidades aisladas. “Mi población ha sido azotada por las intensas lluvias y, a consecuencia de ello, cinco anexos de mi distrito se encuentran aislados, sin acceso para poder llevar ayuda de alimentos, agua y medicinas”, afirmó la autoridad edil.

La inversión en la obra, estimada en aproximadamente 5 millones de soles, corre el riesgo de perderse debido a los daños provocados por la crecida del río. Ante la situación, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades nacionales a instalar con urgencia un puente modular temporal para restablecer la conectividad y garantizar el derecho al tránsito de la población afectada.

