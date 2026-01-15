HOYSuscripcion LR Focus

Bus de transporte interprovincial se vuelca y deja 3 muertos y 20 heridos en Arequipa

Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Cotahuasi con apoyo de ambulancias, así como de unidades del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú.

Volcadura de bus en Cotahuasi (La Unión, Arequipa) dejó saldo de 3 fallecidos
Volcadura de bus en Cotahuasi (La Unión, Arequipa) dejó saldo de 3 fallecidos

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves 15 de enero dejó tres personas fallecidas y al menos 20 personas heridas en el sector de Mungui, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, en la región Arequipa. El hecho se produjo alrededor de las 15:45 horas, cuando un bus de transporte interprovincial sufrió una volcadura por causas que aún son materia de investigación.

Noticia en desarrollo...

