Bus de transporte interprovincial se vuelca y deja 3 muertos y 20 heridos en Arequipa
Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Cotahuasi con apoyo de ambulancias, así como de unidades del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú.
Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves 15 de enero dejó tres personas fallecidas y al menos 20 personas heridas en el sector de Mungui, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, en la región Arequipa. El hecho se produjo alrededor de las 15:45 horas, cuando un bus de transporte interprovincial sufrió una volcadura por causas que aún son materia de investigación.
Noticia en desarrollo...