Descubren guarida de presunta banda criminal dedicada al robo de viviendas en Juliaca

En el lugar, la Policía halló armas de largo alcance, prendas policiales y militares, vehículos robados y herramientas presuntamente usadas para cometer sus ilícitos. Investigaciones continúan para dar con el resto de integrantes.


La vivienda intervenida había sido alquilada hace aproximadamente dos meses por el detenido. Créditos: cortesía.
La vivienda intervenida había sido alquilada hace aproximadamente dos meses por el detenido. Créditos: cortesía.

Un contundente golpe contra la delincuencia se registró en Juliaca, luego de que la Policía Nacional descubriera un presunto escondite de una banda criminal que estaría dedicada al robo de viviendas. En el inmueble intervenido se hallaron armas de largo alcance, vehículos robados, prendas policiales y diversas herramientas, evidencias que hacen presumir que se trataría de una organización delictiva dedicada a asaltos domiciliarios.

El operativo policial se realizó en horas de la mañana del lunes 12 de enero y estuvo a cargo de personal especializado de la División de Investigación Criminal (AREINCRI Juliaca), en coordinación con la Sección de Inteligencia (SECINT Juliaca). La intervención se ejecutó en un inmueble ubicado en el jirón Mama Ocllo, en la urbanización Néstor Cáceres Velásquez, en esta ciudad.

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Puedes ver: Expolicía revela que sembraron agentes terna con avellanas para deslegitimar protestas contra Dina Boluarte en Juliaca

Se detuvo a un presunto integrante de Los Gatilleros de Juliaca

Como resultado de la intervención, se logró la detención de Royer Orlando Cóndor Quispe (30), conocido con el alias de 'Condorito', quien sería presunto integrante de la banda criminal denominada Los Gatilleros de Juliaca. El intervenido es investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego.

General investiga si los sujetos estarían implicados en un asalto registrado en septiembre. Créditos: cortesía.<br><br>

General investiga si los sujetos estarían implicados en un asalto registrado en septiembre. Créditos: cortesía.

Durante el registro domiciliario preliminar, los agentes hallaron tres fusiles AR-15 de largo alcance, una pistola Colt abastecida, además de municiones calibre 223 y 9 milímetros. También se incautaron seis teléfonos celulares, un radio comunicador, precintos de seguridad, pasamontañas, así como prendas de uso policial y militar.

Paquetes tipo ladrillo hicieron presumir presencia de droga

En el interior del inmueble también se encontraron 78 paquetes tipo ladrillo forrados con cinta adhesiva amarilla, lo que inicialmente hizo presumir que se trataría de sustancias ilícitas. Sin embargo, tras la verificación preliminar, se determinó que contenían una mezcla de cera, jabón y yeso. Asimismo, se hallaron diversas herramientas como barreta, llave inglesa y arco de sierra, presuntamente utilizadas para forzar puertas y cometer robos en viviendas.

En el patio del predio se hallaron dos vehículos reportados como robados. El primero, un Hyundai Tucson color plomo con placa de rodaje V5X-425, cuya identificación original corresponde a la placa C7F-180; mientras que el segundo, un vehículo Jetour color blanco con placa CPU-445, que al ser verificado corresponde a la placa CPU-444 y presenta requisitoria vehicular vigente.

El operativo se desarrolló con la participación del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal de San Román. El detenido, junto con las armas, municiones, vehículos recuperados y demás evidencias incautadas, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Puedes ver: Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Vivienda era alquilada y dueña desconocía uso del inmueble

De acuerdo con información preliminar, la vivienda intervenida había sido alquilada hace aproximadamente dos meses por el detenido. La propietaria del inmueble presentó el contrato de alquiler y aseguró desconocer que su casa sería utilizada como guarida de la presunta banda criminal. Vecinos del sector, por su parte, denunciaron constantes movimientos sospechosos, principalmente durante las noches.

Los agentes hallaron tres fusiles AR-15 de largo alcance, una pistola y municiones. Créditos: cortesía.<br><br>

Los agentes hallaron tres fusiles AR-15 de largo alcance, una pistola y municiones. Créditos: cortesía.

Investigan posible vínculo con asalto ocurrido en septiembre

En ese contexto, el general Guardia Riveros informó que se investiga si los sujetos estarían implicados en un asalto registrado en el mes de septiembre de 2025, cuando delincuentes que se hicieron pasar por policías interceptaron a una víctima en el frontis de su vivienda, ubicada en la urbanización San Julián, en Juliaca.

Esta línea de investigación se sustenta en el hallazgo de gorras, prendas y accesorios similares a los utilizados en ese hecho delictivo, por lo que las diligencias continúan para determinar si se trataría de los mismos responsables.

