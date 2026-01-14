HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Padre de familia termina en UCI tras ser embestido por camioneta que huyó: familia clama ayuda

La familia de Julio Chambi Catunta pide apoyo para identificar la placa del vehículo y cubrir los gastos médicos que ya superan los 40 mil soles.


Familiares solicitan apoyo económico para poder costear las operaciones del agricultor. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
Julio Chambi Catunta, padre de familia y agricultor de la provincia de Sandia, terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos tras ser atropellado violentamente por una camioneta blanca que se dio a la fuga la noche del sábado 10 de enero en el cruce del jirón Cahuide con la avenida Circunvalación, en Juliaca. El hombre se encontraba retornando a su cuarto en una moto torito cuando ocurrió el accidente, que lo dejó gravemente herido.

Según relataron sus familiares, Julio había salido de su vivienda tras sentir un fuerte dolor de cabeza y buscaba comprar analgésicos en una farmacia cercana. Al no encontrar algún local abierto cerca de su cuarto, ubicado en el mercado 24 de Octubre, decidió dirigirse hacia la avenida Huancané, cerca del hospital Carlos Monge Medrano. Tras ello tomó una moto torito con dirección a su domicilio, pero en el trayecto fueron impactados por la camioneta que huyó sin brindar ayuda.

El impacto fue devastador. Julio salió despedido de la unidad y cayó violentamente al pavimento, donde habría permanecido por al menos 20 minutos sin auxilio, hasta que agentes de serenazgo llegaron al lugar y lo trasladaron de emergencia al hospital Carlos Monge Medrano. Su estado era crítico desde el primer momento.

Felipe Chambi Catunta, hermano de la víctima, informó que debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas fracturas en el cráneo, la familia decidió trasladarlo a una clínica particular en Arequipa. Allí ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los gastos médicos ya superan los 40 mil soles y se prevé que se necesitará aún más dinero para nuevas operaciones.

Por su parte, Georgina Corimaygua Luque, cuñada de Julio, pidió la colaboración de los vecinos para identificar la placa de la camioneta responsable. Aunque lograron obtener imágenes del accidente, estas no permiten visualizar el número de matrícula. “Pedimos que nos ayuden, seguro alguien grabó o tiene cámaras en la zona. El chofer debe hacerse responsable, parece que estaba mareado y manejaba a gran velocidad”, señaló.

La familia insiste en que cualquier información sobre el vehículo o el conductor será vital para que las autoridades puedan dar con el responsable. Además, solicitan apoyo económico para cubrir los gastos médicos, ya que Julio y su familia son de condición humilde y se dedican a la agricultura en Sandia.

Finalmente, su hija hizo un llamado a la solidaridad de la población. “Necesitamos ayuda para salvar a mi papá, somos una familia humilde y no podemos afrontar solos estos gastos”, expresó. Para quienes deseen colaborar, la familia ha puesto a disposición el número de Yape 973806601. La esperanza de Julio y su familia depende de la justicia y del apoyo de la comunidad.

