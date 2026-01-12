HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Taxista baleado por la Policía Nacional murió a causa de hemorragia en Tacna

La investigación, a cargo de la fiscal Yereli Vargas, determinará si existió un abuso de autoridad o si fue en legítima defensa.

Composición LR | Liz Ferrer

Un taxista identificado como Freddy Coaquira Yanapa falleció a causa de un disparo realizado por efectivos policiales durante una intervención a un motociclista el domingo 11 de enero en la región de Tacna. Según el protocolo de necropsia, la causa de su muerte fue un shock hipovolémico debido a la hemorragia.

La Policía Nacional en Tacna informó que en la intervención al motociclista, quien manejaba un vehículo reportado como robado, se visualizó que un taxi transitaba de manera sospechosa por el lugar y que, minutos después, se alejó a gran velocidad.

Versión de la Policía sobre el fallecimiento

Las autoridades comenzaron una persecución y dispararon contra Freddy Coaquira, argumentando que el taxista había mostrado un arma por la ventana.

Tras el incidente, el cuerpo fue retirado de la morgue durante la noche del domingo. Los agentes policiales informaron que hallaron un arma dentro del vehículo, aunque este hallazgo aún está siendo investigado.

En investigación

La fiscal a cargo del caso, Yereli Vargas, investiga los hechos para determinar si hubo abuso de autoridad o si la acción estuvo amparada en legítima defensa. También se busca esclarecer si existe algún vínculo entre el motociclista detenido y el taxista fallecido.

