Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

José Luis Moreno Bermúdez, alias Kekito, se hizo famoso entre el 2018 y el 2021. En ese entonces fue sindicado como uno de los cabecillas de la temible banda criminal ‘Los Michis’ dedicada al secuestro seguido de muerte, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, usurpación, corrupción de funcionarios, entre otros delitos agravados.

Desde junio del año pasado venía purgando cadena perpetua por delito contra la paz pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado, secuestro agravado con subsecuente muerte de Moisés Pacaya Herrera y Wagner Nixon Huayllahua Pacaya, así como por usurpación agravada en agravio de Raúl Higinio Huerta Delgado y contra la seguridad pública.

TE RECOMENDAMOS Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Herry Alexis Rojas Ruíz, alias Gemelo, también viene purgando la máxima pena por ser uno de los cabecillas de la organización criminal ‘Los Compadres’, dedicada a delitos de narcotráfico, extorsión y sicariato en la región La Libertad.

Ambos integran el grupo de más de 100 avezados presos y cabecillas de bandas criminales que estaban recluidos en distintos penales de Lima y que fueron trasladados al establecimiento penitenciario de Challapalca, donde cumplirán su condena en un régimen de extrema seguridad, a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar.

La mayoría de estos internos, de amplio bagaje delictivo, están vinculados a organización criminal, robo agravado, sicariato y homicidio. “Han sido reubicados como parte de la política del gobierno para reforzar el principio de autoridad en las cárceles”, dijo el presidente del Inpe, Iván Yataco.

Ellos fueron ubicados en los aleros 1A, 1B, 2A y 2B de esta prisión. Desde hoy estos internos bajo el régimen especial de extrema seguridad, se encuentran en estricta disciplina y vigilancia, y solo cuentan con solo 2 horas de patio. También recibirán la visita de un familiar cada dos semanas por el tiempo de una hora, entre otras medidas restrictivas.

Esta acción forma parte del primer operativo de traslado del año, de internos sentenciados y procesados de los centros carcelarios de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Ancón I, Callao y Huaral, que representan una amenaza contra la seguridad penitenciaria.

Actualmente el penal de Challapalca alberga a 228 privados de libertad de alta peligrosidad y de difícil readaptación.

“De esta manera, el INPE ratifica su lucha frontal contra las extorsiones y la criminalidad, y se mantendrá trabajando de manera articulada con el gobierno para garantizar la seguridad integral de los recintos penales, y contribuir con la seguridad ciudadana”, dijo Iván Yataco.

Alias Kekito fue alejado así de su familia y del entorno de la banda ‘Los Michis’ cuyo caso es considerado uno de los más emblemáticos en la lucha contra el crimen organizado en el Perú, pues su sentencia y la de sus cómplices permitió evidenciar la estructura jerárquica y el alto grado de planificación delictiva de la red que operaba en los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra.