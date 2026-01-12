HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Inscripción COAR 2026: cronograma, requisitos y vacantes disponibles para el proceso de admisión

El Ministerio de Educación (Minedu) ya anunció las fechas de inscripción para el proceso de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026 en sus diferentes sedes a nivel nacional.

Las inscripciones a COAR incluyen un sencillo procedimiento online que consta de registro, validación de requisitos y envío de postulación.
Foto: El Peruano/COAR/Composición LR

El Ministerio de Educación ya inició hoy, lunes 12 de enero, un nuevo proceso de admisión dirigido a estudiantes de alto desempeño académico que cursan la educación pública, habilitando una convocatoria nacional bajo modalidad virtual y sin costo para las familias que buscan una vacante en los Colegios de Alto Rendimiento, también conocidos como COAR. Esta etapa busca ordenar el acceso a un servicio educativo especializado, considerando criterios previamente establecidos y un cronograma definido a nivel nacional.

La convocatoria se encuentra normada mediante disposición oficial y contempla vacantes distribuidas en los Colegios de Alto Rendimiento ubicados en distintas regiones del país, permitiendo que escolares que culminaron el segundo grado de secundaria puedan postular, siempre que cumplan las condiciones señaladas por la autoridad educativa.

PUEDES VER: Bono Escolaridad 2026 ya tiene fechas de pago en enero: quiénes cobran y cuánto recibirán

Inscripción COAR 2026: cronograma, requisitos y vacantes disponibles para el proceso de admisión

El Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento - COAR se realizará únicamente por vía virtual y se mantendrá habilitado hasta el 30 de enero, según lo dispuesto en la Resolución Viceministerial N.º 007-2026-MINEDU. Para esta convocatoria se han dispuesto 2,650 vacantes a nivel nacional, dirigidas a estudiantes provenientes de instituciones educativas públicas que hayan concluido satisfactoriamente el segundo grado de secundaria.

El proceso no contempla ningún pago por derecho de inscripción, manteniéndose como un trámite gratuito durante todas sus etapas.

Los COAR o Colegios de Alto Rendimiento se encuentran en todas las regiones del país. Foto: Captura COAR.

Los COAR o Colegios de Alto Rendimiento se encuentran en todas las regiones del país. Foto: Captura COAR.

Cabe mencionar que los COAR en Perú cuentan con 25 sedes a nivel nacional, entre las que se encuentran:

  1. Amazonas
  2. Áncash
  3. Apurímac
  4. Arequipa
  5. Ayacucho
  6. Cajamarca
  7. Cusco
  8. Huancavelica
  9. Huánuco
  10. Ica
  11. Junín
  12. La Libertad
  13. Lambayeque
  14. Lima Metropolitana
  15. Lima Provincias
  16. Loreto
  17. Madre de Dios
  18. Moquegua
  19. Pasco
  20. Piura
  21. Puno
  22. San Martín
  23. Tacna
  24. Tumbes
  25. Ucayali 

PUEDES VER: Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Proceso de inscripción virtual al COAR 2026: fechas clave y cómo postular paso a paso

El procedimiento de postulación al COAR 2026 se desarrolla siguiendo una secuencia específica que las familias deben considerar:

  1. Acceso a la plataforma oficial: ingresar al portal habilitado por el Ministerio de Educación para los Colegios de Alto Rendimiento.
  2. Registro del postulante: completar los datos solicitados del estudiante, verificando que corresponda a una institución educativa pública.
  3. Validación de requisitos: confirmar que el postulante haya culminado el segundo grado de secundaria y cumpla las condiciones establecidas.
  4. Envío de la postulación: finalizar el registro dentro del plazo comprendido entre el 12 y el 30 de enero.
  5. Seguimiento del proceso: revisar las comunicaciones oficiales emitidas por el Minedu respecto a las siguientes etapas.

Los estudiantes que acceden a los COAR reciben una formación integral que incluye tutoría académica, residencia estudiantil, alimentación, materiales educativos y acompañamiento socioemocional. Asimismo, cuentan con la opción de cursar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, ampliando sus alternativas de continuidad académica.

Para resolver consultas, el Ministerio de Educación ha habilitado una Mesa de Ayuda Central que atiende llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp en horario administrativo, además del portal institucional donde se publica toda la información oficial del proceso.

Inscripción COAR 2026: ¿cuándo comienza el proceso según Minedu?

Inscripción COAR 2026: ¿cuándo comienza el proceso según Minedu?

COAR 2026: cómo postular a Colegios de Alto Rendimiento y en qué regiones se rinde el examen de admisión

COAR 2026: cómo postular a Colegios de Alto Rendimiento y en qué regiones se rinde el examen de admisión

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

