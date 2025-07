Un estudio publicado por Journal of the Human Development and Capabilities indica que los niños menos de 13 años no deben usar ni smartphones ni redes sociales porque podrían afectar de manera grave su salud mental. De hecho, por cada año, antes de los 13 años en el cual una persona adquiría un smartphone, su salud mental era peor.

Manifiestan que esta problemática a tan temprana edad sería el resultado de una exposición temprana a las interrupciones en el sueño, el ciberacoso, y las relaciones familiares negativas. Los datos se basan en autoinformes de una encuesta a casi 2 millones de personas en 163 países.

Menores de 13 años y smartphones: científicos piden restricciones urgentes a nivel global

“Esto requiere una acción urgente para limitar el acceso de los niños menores de 13 años a los smartphones, así como una regulación más matizada del entorno digital al que están expuestos los jóvenes”, dijo la autora principal del estudio, Tara Thiagarajan, fundadora y científica jefa de la organización sin fines de lucro Sapien Labs. En este sentido, los investigadores pidieron restricciones globales para que los menores de 13 años no usen smartphones.

Cabe resaltar que los resultados fueron autoinformados, es decir, se basaron en los que los participantes dijeron de sí mismos; son una verificación objetiva por parte de los investigadores. Thiagarajan también destacó que no se puede determinar con precisión qué tipos de uso del smartphone —el empleo de redes sociales, juegos, videollamadas, etcétera— impulsaron el estudio.

Jonathan Haidt sugiere evitar smartphones y redes sociales antes de los 16 años por riesgo de ansiedad y depresión

El psicólogo social Jonathan Haidt, en su libro “La generación ansiosa: cómo la gran reconfiguración de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales”, indica que es mejor esperar a que los más jóvenes tengan 16 años para que usen las redes sociales. Según Haidt, las redes sociales —al incluirlas temprano en la vida de los menores— pueden interrumpir fases críticas de desarrollo como el juego libre, la construcción de habilidades sociales y la autorregulación emocional.

Además, argumenta que el acceso precoz a plataformas visuales como Instagram y TikTok puede intensificar la comparación social, aumentando la ansiedad, la depresión e incluso la conducta autolesiva, especialmente en adolescentes. Haidt advierte que gracias a la “Gran Reconfiguración de la infancia” – de una infancia de juego a una infancia dominada por pantallas – ha surgido un "tsunami de enfermedades mentales" en la generación Z, con consecuencias especialmente fuertes en las niñas.