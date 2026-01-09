HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Alfoso López Chau estuvo en Lurigancho? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana confirma condena de treinta años a individuo por delito de violación sexual de menor de seis años

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana ratificó la sentencia de 30 años de cárcel a César Augusto Guzmán Rodríguez.

El tribunal aclaró que la declaración de la menor de 8 años contra Guzmán es consistente. Fuente: Difusión.
El tribunal aclaró que la declaración de la menor de 8 años contra Guzmán es consistente. Fuente: Difusión.

La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó por unanimidad la sentencia, emitida por el Juzgado Colegiado Supraprovincial, de treinta años de pena efectiva de la libertad a César Augusto Guzmán Rodríguez por la comisión del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Y fijaron en 20 mil soles la reparación civil

Los integrantes del tribunal establecen que la sindicación de la menor de 8 años, se mantiene constante en cuanto al autor. El órgano de primera instancia ha desarrollado un razonamiento lógico jurídico, valorando de manera individual y colectiva los medios probatorios y la sentencia está debidamente motivada para enervar su presunción de inocencia.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2021. Fuente: Difusión.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2021. Fuente: Difusión.

Según la acusación fiscal los hechos se registraron entre los años 2018 al 2021 cuando el procesado que conocía al padre de la agraviada hace varios años y que hacía también labores de vigilancia en su casa en el distrito de Los Órganos – Talara, abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, de su hija de seis años, a la que amenazó con matarla, si contaba lo ocurrido.

Tras solicitar la Fiscalía su detención, la jueza del juzgado de Los Órganos Cinthia Pamela Imán de la Cruz dictó nueve meses de prisión preventiva al encausado y luego se le prolongó nueve más; hasta el juicio oral, donde fue sentenciado a 30 años por el juzgado Colegiado el 30 de enero del 2025. Los jueces superiores han indicado también que no es suficiente, por su edad avanzada (tiene más de 80 años) su excarcelación, ya que está en juego el riesgo procesal.

Notas relacionadas
Caso Percy Ipanaqué: Viviendas de 6 personas del entorno del candidato a diputado asesinado fueron allanadas

Caso Percy Ipanaqué: Viviendas de 6 personas del entorno del candidato a diputado asesinado fueron allanadas

LEER MÁS
Comensales capturan a delincuente tras asalto a restaurante en Piura

Comensales capturan a delincuente tras asalto a restaurante en Piura

LEER MÁS
Cocinero ofrece S/500 a adulta mayor por su chanchito en Piura, pero se niega a venderlo: "Es mi niñita"

Cocinero ofrece S/500 a adulta mayor por su chanchito en Piura, pero se niega a venderlo: "Es mi niñita"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

LEER MÁS
CSJ Tumbes dispone promociones y reasignaciones para Año Judicial 2026

CSJ Tumbes dispone promociones y reasignaciones para Año Judicial 2026

LEER MÁS
CSJ Tumbes inició el Año Judicial 2026 con actos protocolares y sesión solemne

CSJ Tumbes inició el Año Judicial 2026 con actos protocolares y sesión solemne

LEER MÁS
Sujeto fue sentenciado a condena suspendida tras aceptar que cometió chantaje sexual

Sujeto fue sentenciado a condena suspendida tras aceptar que cometió chantaje sexual

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Judicialidad

CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

CSJ Tumbes dispone promociones y reasignaciones para Año Judicial 2026

CSJ Tumbes inició el Año Judicial 2026 con actos protocolares y sesión solemne

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025