La Sala Penal de Apelaciones de Sullana confirma condena de treinta años a individuo por delito de violación sexual de menor de seis años

El tribunal aclaró que la declaración de la menor de 8 años contra Guzmán es consistente. Fuente: Difusión.

La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó por unanimidad la sentencia, emitida por el Juzgado Colegiado Supraprovincial, de treinta años de pena efectiva de la libertad a César Augusto Guzmán Rodríguez por la comisión del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Y fijaron en 20 mil soles la reparación civil

Los integrantes del tribunal establecen que la sindicación de la menor de 8 años, se mantiene constante en cuanto al autor. El órgano de primera instancia ha desarrollado un razonamiento lógico jurídico, valorando de manera individual y colectiva los medios probatorios y la sentencia está debidamente motivada para enervar su presunción de inocencia.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2021. Fuente: Difusión.

Según la acusación fiscal los hechos se registraron entre los años 2018 al 2021 cuando el procesado que conocía al padre de la agraviada hace varios años y que hacía también labores de vigilancia en su casa en el distrito de Los Órganos – Talara, abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, de su hija de seis años, a la que amenazó con matarla, si contaba lo ocurrido.

Tras solicitar la Fiscalía su detención, la jueza del juzgado de Los Órganos Cinthia Pamela Imán de la Cruz dictó nueve meses de prisión preventiva al encausado y luego se le prolongó nueve más; hasta el juicio oral, donde fue sentenciado a 30 años por el juzgado Colegiado el 30 de enero del 2025. Los jueces superiores han indicado también que no es suficiente, por su edad avanzada (tiene más de 80 años) su excarcelación, ya que está en juego el riesgo procesal.