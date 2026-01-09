Reportan intoxicación masiva en trabajadores del Hospital Regional de Cusco

Los afectados fueron trasladados al hospital de EsSalud de Cusco. Foto: EsSalud Cusco

El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), informó que el presunto caso de intoxicación alimentaria registrado en el Hospital Regional del Cusco viene siendo atendido de manera inmediata. Según un reporte preliminar, entre 20 y 25 trabajadores presentaron síntomas compatibles con intoxicación alimentaria, la cual se habría originado en el comedor del establecimiento.

Tras la alerta sanitaria el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudió oportunamente al hospital, mientras que los primeros afectados fueron estabilizados en el área de Emergencia.

Analizan alimentos

Como parte del protocolo sanitario, la Geresa desplegó de urgencia al equipo de Salud Ambiental para la toma de muestras de alimentos y la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias, con el fin de identificar el origen del evento y adoptar medidas correctivas.

"En paralelo, se mantiene coordinación con las áreas de Saneamiento Ambiental, cuyos informes serán integrados al reporte final que determinará la causa exacta del incidente". Dicta parte del comunicado.

EsSalud informó que la Red Asistencial Cusco activó toda la capacidad operativa del Hospital Adolfo Guevara Velasco para recibir a los trabajadores derivados desde el Regional. Los primeros pacientes ingresaron a las 4:30 p.m. y, hasta el cierre de esta nota, se continúa con la atención de 19 personas.