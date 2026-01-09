HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Alfoso López Chau estuvo en Lurigancho? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Reportan intoxicación masiva en trabajadores del Hospital Regional de Cusco

Increíble. Hasta 19 servidores del nosocomio ubicado en la avenida La Cultura son atendidos en EsSalud. Geresa activó atención inmediata y tomó muestras de alimentos.

Los afectados fueron trasladados al hospital de EsSalud de Cusco. Foto: EsSalud Cusco
Los afectados fueron trasladados al hospital de EsSalud de Cusco. Foto: EsSalud Cusco

El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), informó que el presunto caso de intoxicación alimentaria registrado en el Hospital Regional del Cusco viene siendo atendido de manera inmediata. Según un reporte preliminar, entre 20 y 25 trabajadores presentaron síntomas compatibles con intoxicación alimentaria, la cual se habría originado en el comedor del establecimiento.

Tras la alerta sanitaria el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudió oportunamente al hospital, mientras que los primeros afectados fueron estabilizados en el área de Emergencia.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Visitarás Machu Picchu este 2026? Guía completa para comprar boletos y requisitos de ingreso

lr.pe

Analizan alimentos

Como parte del protocolo sanitario, la Geresa desplegó de urgencia al equipo de Salud Ambiental para la toma de muestras de alimentos y la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias, con el fin de identificar el origen del evento y adoptar medidas correctivas.

"En paralelo, se mantiene coordinación con las áreas de Saneamiento Ambiental, cuyos informes serán integrados al reporte final que determinará la causa exacta del incidente". Dicta parte del comunicado.

EsSalud informó que la Red Asistencial Cusco activó toda la capacidad operativa del Hospital Adolfo Guevara Velasco para recibir a los trabajadores derivados desde el Regional. Los primeros pacientes ingresaron a las 4:30 p.m. y, hasta el cierre de esta nota, se continúa con la atención de 19 personas.

Notas relacionadas
¿Visitarás Machu Picchu este 2026? Guía completa para comprar boletos y requisitos de ingreso

¿Visitarás Machu Picchu este 2026? Guía completa para comprar boletos y requisitos de ingreso

LEER MÁS
Delincuentes engañan a menor con falsa detención de su madre y le arrebatan S/ 2.500 en Cusco

Delincuentes engañan a menor con falsa detención de su madre y le arrebatan S/ 2.500 en Cusco

LEER MÁS
Cusco descarta alarma por influenza AH3N2 y prepara plan ante posible incremento de casos desde mayo

Cusco descarta alarma por influenza AH3N2 y prepara plan ante posible incremento de casos desde mayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

LEER MÁS
Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Madre entrega a su hijo a la policía tras enterarse de que hurtó un mototaxi en Casma: “No voy a apañar robos”

Madre entrega a su hijo a la policía tras enterarse de que hurtó un mototaxi en Casma: “No voy a apañar robos”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

¿Qué talleres gratuitos hay en Lima este verano 2026 para niños y jóvenes?

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025