HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas anuncian paro para el 15 de enero
Transportistas anuncian paro para el 15 de enero     Transportistas anuncian paro para el 15 de enero     Transportistas anuncian paro para el 15 de enero     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Venezuela: la nueva colonia de Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Link para consultar con DNI a qué AFP perteneces y conocer el estado de cuenta de tus aportes este 2026

Los afiliados pueden acceder a un enlace oficial que permite consultar con el DNI a qué AFP pertenecen y revisar el estado de cuenta de sus aportes correspondientes al año 2026, de forma directa y sin intermediarios.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones pone a disposición de la ciudadanía esta herramienta digital. Foto: composición LR/Andina
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones pone a disposición de la ciudadanía esta herramienta digital. Foto: composición LR/Andina | Foto: composición LR/Andina

En Perú, los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pueden verificar en qué Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están inscritos mediante una herramienta digital proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para utilizar este servicio, solo es necesario ingresar el número de DNI.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este servicio permite a los usuarios consultar su saldo acumulado, conocer los beneficios de su fondo de pensiones y verificar si sus aportes están al día. Además, proporciona información sobre el rendimiento de los fondos y las opciones disponibles en el sistema previsional del país.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: ¿Solicitaste tu AFP en diciembre? Estas son las fechas en enero en que podrás recibir hasta S/5.350 de tu fondo de pensiones

lr.pe

¿Cómo saber a que AFP pertenezco en 2025? Revisa el LINK oficial

Para saber a qué AFP perteneces en Perú, puedes acceder a la plataforma en línea habilitada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Solo necesitas seguir estos pasos:

De esta forma, podrás obtener la información sobre la AFP a la que estás afiliado.

PUEDES VER: SBS confirma que las AFP podrían convertirse en aseguradoras o bancos bajo el nuevo sistema previsional

lr.pe

LINK para consultar el estado de tus aportes en 2026 en Perú, vía SBS

Cabe señalar que para consultar el estado de cuenta de tus aportes, debes utilizar el portal digital habilitado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para ello, ingresa a la plataforma virtual de la SBS, donde encontrarás la opción para realizar la consulta.

Una vez en la plataforma, debes colocar tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI) junto con algunos datos personales. Al hacer clic en la opción 'Buscar', podrás conocer información detallada sobre el estado de tus aportes y el monto acumulado en tu fondo de pensiones.

PUEDES VER: ¿Dónde pagan más por tu CTS? Financieras y cajas ofrecen hasta 6,9% de interés

lr.pe

¿Qué son las Administradoras de Fondos de Pensiones?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son entidades privadas en Perú encargadas de gestionar los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Estas administradoras reciben las contribuciones de los trabajadores hasta que estos opten por el cese de sus labores o jubilación.

Luego de dicha situación, los afiliados pueden acceder a los fondos acumulados para recibir una pensión, que dependerá del monto ahorrado a lo largo de su vida laboral. Las AFP también proporcionan servicios relacionados con el manejo y la administración de estos fondos, como la posibilidad de realizar retiros parciales bajo ciertas condiciones.

PUEDES VER: Estos son los productos chinos que arriban al Megapuerto de Chancay y se comercializan en Perú: artículos asiáticos se venden a bajos precios

lr.pe

¿Cuántas AFP hay en Perú?

En Perú, actualmente existen cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas son:

  • AFP Integra
  • AFP Habitat
  • Prima AFP
  • AFP Profuturo

Cada una de estas entidades gestiona los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones en el país.

Esta es la fecha límite para solicitar el retiro de la AFP

Aunque el cronograma oficial señala que el plazo para solicitar el retiro de hasta 4 UIT vence el domingo 18 de enero de 2026, en la práctica ese día no se procesan solicitudes. Por tal motivo, el último día efectivo para registrar el pedido cambiaría al viernes 16 de enero. Una vez superada esa fecha, no se podrá acceder a los fondos de AFP bajo esta modalidad.

Sin embargo, según mencionó Prima AFP a Infobae, le fecha se extendería hasta el lunes 19 de enero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Accede al retiro de AFP para comprar tu vivienda este 2025: ¿quienes pueden acceder a este beneficio y cuáles son los requisitos?

Accede al retiro de AFP para comprar tu vivienda este 2025: ¿quienes pueden acceder a este beneficio y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Retiro CTS y AFP: presentan más proyectos de ley, pero Comisión de Economía aún no dictamina

Retiro CTS y AFP: presentan más proyectos de ley, pero Comisión de Economía aún no dictamina

LEER MÁS
Hoy, 2 de abril se debatirán los proyectos de retiro CTS en el Perú y ya no el de AFP: ¿cuál tiene más avances para ser aprobado?

Hoy, 2 de abril se debatirán los proyectos de retiro CTS en el Perú y ya no el de AFP: ¿cuál tiene más avances para ser aprobado?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

LEER MÁS
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
Feriados del 2026: revisa aquí los días no laborables, fines de semana largos a nivel nacional y los próximos días festivos

Feriados del 2026: revisa aquí los días no laborables, fines de semana largos a nivel nacional y los próximos días festivos

LEER MÁS
Pronabec no dará subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Pronabec no dará subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Proinversión exigió a Petroperú S/86 millones para estudios y asesorías, pese a insolvencia financiera de la empresa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025