Link para consultar con DNI a qué AFP perteneces y conocer el estado de cuenta de tus aportes este 2026

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones pone a disposición de la ciudadanía esta herramienta digital. Foto: composición LR/Andina | Foto: composición LR/Andina

En Perú, los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pueden verificar en qué Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están inscritos mediante una herramienta digital proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para utilizar este servicio, solo es necesario ingresar el número de DNI.

Este servicio permite a los usuarios consultar su saldo acumulado, conocer los beneficios de su fondo de pensiones y verificar si sus aportes están al día. Además, proporciona información sobre el rendimiento de los fondos y las opciones disponibles en el sistema previsional del país.

¿Cómo saber a que AFP pertenezco en 2025? Revisa el LINK oficial

Para saber a qué AFP perteneces en Perú, puedes acceder a la plataforma en línea habilitada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Solo necesitas seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial de la SBS .

. Proporciona tu número de Documento Nacional de Identidad ( DNI ).

). Coloca tus datos personales, como apellidos y nombres.

Haz clic en la opción ‘Buscar’.

De esta forma, podrás obtener la información sobre la AFP a la que estás afiliado.

LINK para consultar el estado de tus aportes en 2026 en Perú, vía SBS

Cabe señalar que para consultar el estado de cuenta de tus aportes, debes utilizar el portal digital habilitado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para ello, ingresa a la plataforma virtual de la SBS, donde encontrarás la opción para realizar la consulta.

Una vez en la plataforma, debes colocar tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI) junto con algunos datos personales. Al hacer clic en la opción 'Buscar', podrás conocer información detallada sobre el estado de tus aportes y el monto acumulado en tu fondo de pensiones.

¿Qué son las Administradoras de Fondos de Pensiones?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son entidades privadas en Perú encargadas de gestionar los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Estas administradoras reciben las contribuciones de los trabajadores hasta que estos opten por el cese de sus labores o jubilación.

Luego de dicha situación, los afiliados pueden acceder a los fondos acumulados para recibir una pensión, que dependerá del monto ahorrado a lo largo de su vida laboral. Las AFP también proporcionan servicios relacionados con el manejo y la administración de estos fondos, como la posibilidad de realizar retiros parciales bajo ciertas condiciones.

¿Cuántas AFP hay en Perú?

En Perú, actualmente existen cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas son:

AFP Integra

Integra AFP Habitat

Habitat Prima AFP

AFP Profuturo

Cada una de estas entidades gestiona los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones en el país.

Esta es la fecha límite para solicitar el retiro de la AFP

Aunque el cronograma oficial señala que el plazo para solicitar el retiro de hasta 4 UIT vence el domingo 18 de enero de 2026, en la práctica ese día no se procesan solicitudes. Por tal motivo, el último día efectivo para registrar el pedido cambiaría al viernes 16 de enero. Una vez superada esa fecha, no se podrá acceder a los fondos de AFP bajo esta modalidad.

Sin embargo, según mencionó Prima AFP a Infobae, le fecha se extendería hasta el lunes 19 de enero.

