Sociedad

Dueño de tienda sufre robo de S/4,000 frente a Palacio de Gobierno, pero policía deja libre a ladrón: “Lo atrapé yo mismo y lo soltaron”

Los delincuentes rompieron una pared y uno de ellos se arrastró para robar la tienda de souvenirs. Pese a ser capturado en flagrancia, el único detenido fue liberado horas después en la comisaría de Monserrat.

El hombre cerró su tienda el día del robo y entregó al ladrón a la policía, pero cuando llegó a la comisaría ya no estaba.
El hombre cerró su tienda el día del robo y entregó al ladrón a la policía, pero cuando llegó a la comisaría ya no estaba. | Foto: composición LR/ Marco Cotrina

Inexplicable. A finales de octubre, el asalto a una joyería a pocos metros del Palacio de Gobierno encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad del perímetro más custodiado del país. La sede del Ejecutivo, bajo el mandato del presidente interino José Jerí, prometía ser el centro de comando de una nueva estrategia: pasar "de la defensiva a la ofensiva" contra el crimen organizado. Sin embargo, la realidad a pasos de su despacho dice lo contrario.

La madrugada de este miércoles 7 de enero, la delincuencia volvió a burlar la seguridad del centro histórico. Esta vez, el blanco fue una tienda de recuerdos y artesanías ubicada en la Plazuela Perú (Jirón de la Unión 286), un punto estratégico donde se cruzan turistas y escoltas oficiales.

Los ladrones utilizaron una herramienta de metal para perforar la pared de yeso del local colindante. Foto: Marco Cotrina

Los ladrones utilizaron una herramienta de metal para perforar la pared de yeso del local colindante. Foto: Marco Cotrina

El asalto fue planificado al detalle. Según las investigaciones preliminares, horas antes, la noche del martes, una banda de aproximadamente ocho delincuentes —incluida una mujer— logró vulnerar la puerta metálica de un local abandonado en el jirón Conde de Superunda, frente a un acceso de la Municipalidad de Lima.

Ya en el interior, los criminales utilizaron herramientas para realizar un forado en la pared de yeso colindante, logrando acceder al baño de la tienda vecina.

Alrededor de la medianoche, las cámaras de seguridad alertaron al dueño del negocio. Las imágenes mostraban a un sujeto arrastrándose por el piso para evitar los sensores, con un objetivo claro: un escondite en que se guardaba el dinero. En segundos, logró sustraer 4 mil dólares en efectivo.

Los ladrones usaron un local abandonado para cometer el robo. Foto: Marco Cotrina

Los ladrones usaron un local abandonado para cometer el robo. Foto: Marco Cotrina

Captura y fuga de los cómplices

El dueño, al ver lo sucedido en vivo, corrió hacia su local gritando por auxilio policial. Sus gritos alertaron a la banda, quienes huyeron del lugar dejando atrás a uno de sus compinches: el sujeto que había ingresado por el agujero en la pared quedó atrapado en el local abandonado.

El presunto delincuente fue identificado como José William Salazar Ortiz. Fue retenido inicialmente por el propio agraviado y entregado al personal de seguridad de Palacio de Gobierno. De acuerdo a la información brindada, el suboficial PNP V. Lara trasladó al detenido a la Comisaría de Monserrat, poniéndolo a disposición de la Sección de Delitos y Faltas, que estaría a cargo del suboficial Leiva Obregón.

La tienda de souvenirs sufrió robo de S/4,000. Foto: Marco Cotrina

La tienda de souvenirs sufrió robo de S/4,000. Foto: Marco Cotrina

Lo que parecía una captura exitosa terminó en indignación. El empresario denunció que, pese a la flagrancia y a las pruebas de video, la policía no actuó con la diligencia debida.

Según su testimonio, tras la intervención, el dueño se quedó asegurando su local y haciendo el inventario de lo robado. Al dirigirse horas después a la comisaría para formalizar la denuncia, se llevó una sorpresa: Salazar Ortiz ya había sido liberado.

El implicado tendría hasta 10 denuncias y registros en las comisarías de San Andrés, Cotabambas y Monserrat por robos, pero sigue operando. La víctima exige respuestas a las autoridades. Mientras el gobierno promete "mano dura", a metros de Palacio, los comerciantes denuncian que la delincuencia entra por un forado y sale por la puerta de la comisaría.

