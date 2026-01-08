HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Módulo Penal de Violencia de CSJAR emitió más de 1900 sentencias

Juzgados colegiados impusieron 34 cadenas perpetuas por delitos graves durante el 2025.

El trabajo conjunto de 19 juzgados especializados permitió resolver rápidamente la mayoría de los casos. Fuente: Difusión.
El trabajo conjunto de 19 juzgados especializados permitió resolver rápidamente la mayoría de los casos. Fuente: Difusión.

Los juzgados del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, lograron una producción jurisdiccional de 1900 sentencias durante el año 2025 de las cuales 600 corresponden a delitos de violencia sexual y feminicidio y 1360 a agresiones físicas y psicológicas, acoso, chantaje y otros delitos vinculados a la violencia.

En el caso específico de los delitos de violencia sexual, se advierte que las principales víctimas continúan siendo niñas, niños y adolescentes, detectándose en que la mayoría de los procesos los agresores son tíos, padrastros o integrantes del entorno familiar.

Ante los hechos más gravosos, los dos Juzgados Penales Colegiados Conformados y los 2 Juzgados Colegiados Transitorios emitieron un total de 34 cadenas perpetuas.

Asimismo, en el mismo periodo, los juzgados especializados han emitido más de 1360 sentencias por delitos de agresiones físicas y psicológicas, acoso, chantaje y otros delitos vinculados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Cabe destacar que buena parte de estos procesos ingresaron durante el 2025 y gracias al esfuerzo de magistrados y servidores lograron resolverse de manera célere en el mismo año, dando respuesta inmediata a las demandas de las víctimas de violencia sexual, física y psicológica.

Este importante nivel de producción ha sido posible gracias al trabajo articulado de los 9 Juzgados de Investigación Preparatoria, 6 Juzgados Unipersonales Penales y 4 Juzgados Colegiados, que integran el Módulo Penal de Violencia de Arequipa, reafirmando su compromiso con una justicia oportuna, eficiente y con enfoque de protección a las víctimas.

Notas relacionadas
Calles cerradas en Arequipa durante enero: estas son las rutas alternas recomendadas por la MPA

Calles cerradas en Arequipa durante enero: estas son las rutas alternas recomendadas por la MPA

LEER MÁS
Hombre finge el robo de su propio auto para ocultar que habría ocasionado un accidente de tránsito en Arequipa

Hombre finge el robo de su propio auto para ocultar que habría ocasionado un accidente de tránsito en Arequipa

LEER MÁS
Arequipa: avería en equipo de radioterapia deja sin tratamiento a pacientes con cáncer de EsSalud

Arequipa: avería en equipo de radioterapia deja sin tratamiento a pacientes con cáncer de EsSalud

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Corte de Moquegua rinde cuentas ante Sala Plena

Presidente de la Corte de Moquegua rinde cuentas ante Sala Plena

LEER MÁS
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en apertura de Año Judicial 2026

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en apertura de Año Judicial 2026

LEER MÁS
Comprometidos con la transparencia y la ética: Corte de La Libertad recibe certificación antisoborno

Comprometidos con la transparencia y la ética: Corte de La Libertad recibe certificación antisoborno

LEER MÁS
Certificación de calidad en los procesos de alimentos de menores de edad

Certificación de calidad en los procesos de alimentos de menores de edad

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

¿'Spring Fever' está en Netflix?: dónde ver online gratis el k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

'Mi ídolo' capítulos 5 y 6 en español latino completo: a qué hora salen y dónde ver el k-drama

Judicialidad

Presidente de la Corte de Moquegua rinde cuentas ante Sala Plena

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en apertura de Año Judicial 2026

Comprometidos con la transparencia y la ética: Corte de La Libertad recibe certificación antisoborno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025