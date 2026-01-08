Módulo Penal de Violencia de CSJAR emitió más de 1900 sentencias

Los juzgados del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, lograron una producción jurisdiccional de 1900 sentencias durante el año 2025 de las cuales 600 corresponden a delitos de violencia sexual y feminicidio y 1360 a agresiones físicas y psicológicas, acoso, chantaje y otros delitos vinculados a la violencia.

En el caso específico de los delitos de violencia sexual, se advierte que las principales víctimas continúan siendo niñas, niños y adolescentes, detectándose en que la mayoría de los procesos los agresores son tíos, padrastros o integrantes del entorno familiar.

Ante los hechos más gravosos, los dos Juzgados Penales Colegiados Conformados y los 2 Juzgados Colegiados Transitorios emitieron un total de 34 cadenas perpetuas.

Asimismo, en el mismo periodo, los juzgados especializados han emitido más de 1360 sentencias por delitos de agresiones físicas y psicológicas, acoso, chantaje y otros delitos vinculados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Cabe destacar que buena parte de estos procesos ingresaron durante el 2025 y gracias al esfuerzo de magistrados y servidores lograron resolverse de manera célere en el mismo año, dando respuesta inmediata a las demandas de las víctimas de violencia sexual, física y psicológica.

Este importante nivel de producción ha sido posible gracias al trabajo articulado de los 9 Juzgados de Investigación Preparatoria, 6 Juzgados Unipersonales Penales y 4 Juzgados Colegiados, que integran el Módulo Penal de Violencia de Arequipa, reafirmando su compromiso con una justicia oportuna, eficiente y con enfoque de protección a las víctimas.