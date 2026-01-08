Módulo Penal de Violencia de CSJAR emitió más de 1900 sentencias
Juzgados colegiados impusieron 34 cadenas perpetuas por delitos graves durante el 2025.
Los juzgados del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, lograron una producción jurisdiccional de 1900 sentencias durante el año 2025 de las cuales 600 corresponden a delitos de violencia sexual y feminicidio y 1360 a agresiones físicas y psicológicas, acoso, chantaje y otros delitos vinculados a la violencia.
En el caso específico de los delitos de violencia sexual, se advierte que las principales víctimas continúan siendo niñas, niños y adolescentes, detectándose en que la mayoría de los procesos los agresores son tíos, padrastros o integrantes del entorno familiar.
Ante los hechos más gravosos, los dos Juzgados Penales Colegiados Conformados y los 2 Juzgados Colegiados Transitorios emitieron un total de 34 cadenas perpetuas.
Asimismo, en el mismo periodo, los juzgados especializados han emitido más de 1360 sentencias por delitos de agresiones físicas y psicológicas, acoso, chantaje y otros delitos vinculados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
Cabe destacar que buena parte de estos procesos ingresaron durante el 2025 y gracias al esfuerzo de magistrados y servidores lograron resolverse de manera célere en el mismo año, dando respuesta inmediata a las demandas de las víctimas de violencia sexual, física y psicológica.
Este importante nivel de producción ha sido posible gracias al trabajo articulado de los 9 Juzgados de Investigación Preparatoria, 6 Juzgados Unipersonales Penales y 4 Juzgados Colegiados, que integran el Módulo Penal de Violencia de Arequipa, reafirmando su compromiso con una justicia oportuna, eficiente y con enfoque de protección a las víctimas.