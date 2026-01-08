HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Adolescente de 16 años asesina a taxista en el Callao: Policía lo capturó junto con cómplice de 15 años

Un taxista, identificado como Sergio Rodríguez Aponte, fue asesinado de varios disparos en la cabeza en el Callao. Según su homicida, el conductor le aseguró trabajar con una banda criminal que habría acabado con la vida de su hermano.

Adolescente de 16 años asesina taxista en el Callao
Adolescente de 16 años asesina taxista en el Callao | Foto: Difusión.

La noche del miércoles 7 de enero, un taxista, conocido como Sergio Rodríguez Aponte, fue asesinado de varios impactos de bala en la cabeza en la cuadra 4 del jirón Nicolás de Piérola, al lado de la parroquia Inmaculada Concepción, en el cercado de la provincia constitucional del Callao.

Según información preliminar, su homicida fue un adolescente de 16 años, identificado por las autoridades como J.J.R.A, alias ‘Chatín’, quien fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) junto con un cómplice de 15 años, con quien había abordado el vehículo.

"(Un policía) se percata de la fuga de dos adolescentes, dos jóvenes, los detiene, encuentra el armamento y paralelamente el vehículo de un taxista con la puerta abierta", detalló el general Ricardo Espinoza, jefe de la región policial Callao.

Según el testimonio del atacante, tras abordar el vehículo, el conductor le aseguró trabajar con una banda criminal que habría asesinado a su hermano. Posteriormente, el joven arremetió contra el chofer.

“Tiene residencia en Sarita Colonia. Utiliza la cuenta Indriver de su madre para solicitar un servicio de taxi. En el primer contacto que tenemos con el investigado, inmediatamente no tiene justificación. O asaltaba el taxi o era un acto de sicariato, y él dice ‘me rayé, bajé del vehículo, utilicé mi arma y le disparé’”, agregó.

Los adolescentes detenidos confesaron su responsabilidad en el hecho. El cadáver de la víctima fue trasladado a la Morgue Central del Callao. Por su parte, la Policía continúa recabando información para esclarecer las circunstancias del crimen, en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos en el Callao.

Tres asesinatos en 24 horas en el Callao

El general Ricardo Espinoza lamentó la cantidad de hechos violentos en el primer puerto luego de reportarse tres asesinatos en 24 horas. Además del homicidio al taxista, la misma noche un hombre falleció de 20 disparos efectuados por sicarios, cuando se dirigía por el jirón Juan Pablo Segundo, en la zona de Sarita Colonia, presuntamente para recoger a su enamorada.

En la avenida El Pescador, Jordi Jericson Vera Ulloa fue interceptado por dos sicarios, quienes iban a bordo de una motocicleta. En un intento por evitar la muerte, la víctima ingresó a un domicilio que se encontraba abierto y subió hasta el segundo piso. Sin embargo, los delincuentes no tuvieron reparo en ingresar para cometer el crimen.

