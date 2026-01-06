La CIDH advierte sobre la crisis sanitaria y humanitaria que atenta contra los reos en la Penitenciaría del Litoral. | Foto: Difusión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó otorgar medidas cautelares para los presos en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, ubicado en Guayaquil, Ecuador. A través de la Resolución 99/2025, se identificó que los internos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.

El informe reveló que las personas privadas de libertad en la conocida Penitenciaría del Litoral enfrentan condiciones que no cumplen con los estándares internacionales. Estas situaciones representan una violación de los derechos a la vida, la integridad personal y la salud, lo que incluso puede implicar un riesgo de daño irreparable.

La CIDH identifica violaciones a los derechos de vida en la Penitenciaría del Litoral

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1 presenta problemas estructurales en las instalaciones, un acceso limitado a atención médica y un severo hacinamiento. Con una capacidad proyectada para 4.000 personas, el penal registró cerca de 7.500 reclusos en 2025.

En consecuencia, existe una propagación de enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis, a lo que se suman casos de desnutrición, restricciones en el acceso a agua potable y alimentación adecuada. Además, se ha documentado un incremento en el número de fallecimientos dentro del centro, los cuales se sospecha que están relacionados con estas condiciones adversas.

La CIDH indicó que las condiciones mencionadas fueron documentadas a través de inspecciones judiciales, informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, así como comunicaciones del Ministerio de Salud Pública y resoluciones judiciales internas.

Respuesta de Ecuador ante la crisis sanitaria en el penal

El informe expuso que el Estado ecuatoriano ha implementado una serie de acciones para abordar la problemática del Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1. Destacó la coordinación entre diversas instituciones, así como programas específicos para el control y tratamiento de la tuberculosis. Se habilitaron áreas de atención médica y se realizaron traslados de internos diagnosticados con enfermedades infectocontagiosas.

También se han puesto en marcha políticas públicas enfocadas en la salud dentro del centro penitenciario. En este contexto, se informó sobre la disponibilidad de mecanismos judiciales internos que permiten a los internos presentar quejas relacionadas con la atención médica o las condiciones de su detención, lo que incluye la posibilidad de solicitar demandas de hábeas corpus y medidas cautelares autónomas.

CIDH propone medidas cautelares la Penitenciaría del Litoral

La Comisión comunicó que ha evaluado las alegaciones presentadas por las partes involucradas y ha llegado a la conclusión de que el alarmante aumento de muertes, junto con la escasez de información estatal desagregada sobre las causas de estas, pone de manifiesto la urgencia de fortalecer las acciones implementadas por el Estado. Entre las cuales están: