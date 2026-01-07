Expertos advierten posible aumento de casos de hongos en la piel durante el verano 2026

Las infecciones por hongos en la piel aumentan sobre todo en las épocas de verano, advierten expertos. | ChatGPT

Las altas temperaturas y la humedad propias del verano crean un escenario propicio para el aumento y la aparición de infecciones por hongos en la piel, especialmente en zonas donde se acumula sudor, como los pliegues entre los dedos de los pies. Así lo explicó el doctor Pulido a La República, dermatólogo del Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren, quien advirtió que estas condiciones favorecen el desarrollo de la tiña del pie o tiña pedis, una de las micosis más frecuentes en esta temporada.

Esta infección se manifiesta principalmente con enrojecimiento, descamación, picazón y, en algunos casos, maceración de la piel, es decir, una apariencia blanquecina y húmeda. De no tratarse oportunamente, puede extenderse y convertirse en una puerta de entrada para bacterias, lo que eleva el riesgo de infecciones más graves como la celulitis.

¿Cuáles son las consecuencias de infecciones por hongos?

El especialista indicó que las consecuencias pueden ser mayores en personas con sistemas inmunológicos debilitados, como adultos mayores, pacientes con diabetes, enfermedades crónicas o aquellos que reciben tratamientos inmunosupresores. En estos casos, la infección puede avanzar con mayor rapidez y generar complicaciones.

Respecto a la prevención, recomendó usar sandalias en espacios públicos como piscinas, duchas y saunas, ya que los hongos suelen permanecer en superficies húmedas. Asimismo, insistió en la importancia de secar bien la piel, especialmente entre los dedos, evitar ropa ajustada o sintética, optar por calzado ventilado y no compartir toallas, medias o sandalias.

Entre los signos de alerta también se encuentran cambios en las uñas, como engrosamiento o alteraciones en la coloración, además de lesiones con bordes más activos y centros más claros, una característica típica de las infecciones fúngicas.

Los riesgos de la automedicación

El especialista advirtió sobre los riesgos de la automedicación, en especial el uso de cremas combinadas que contienen corticoides. Aunque estas pueden aliviar los síntomas de forma temporal, no eliminan el hongo y pueden agravar el cuadro o dificultar el diagnóstico.

Por otra parte, no todas las lesiones en la piel son hongos. Algunas pueden ser dermatitis, psoriasis o infecciones bacterianas. Automedicarse puede enmascarar la enfermedad real y retrasar el tratamiento correcto. Por ello, es recomendable acudir a un médico ante cualquier sospecha para recibir un tratamiento adecuado.

