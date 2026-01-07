HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Expertos advierten posible aumento de casos de hongos en la piel durante el verano 2026

Para prevenir la micosis, se aconseja usar sandalias en áreas públicas y mantener la piel seca. Es crucial no automedicarse y consultar a un médico ante cualquier síntoma.

Las infecciones por hongos en la piel aumentan sobre todo en las épocas de verano, advierten expertos.
Las infecciones por hongos en la piel aumentan sobre todo en las épocas de verano, advierten expertos. | ChatGPT

Las altas temperaturas y la humedad propias del verano crean un escenario propicio para el aumento y la aparición de infecciones por hongos en la piel, especialmente en zonas donde se acumula sudor, como los pliegues entre los dedos de los pies. Así lo explicó el doctor Pulido a La República, dermatólogo del Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren, quien advirtió que estas condiciones favorecen el desarrollo de la tiña del pie o tiña pedis, una de las micosis más frecuentes en esta temporada.

Esta infección se manifiesta principalmente con enrojecimiento, descamación, picazón y, en algunos casos, maceración de la piel, es decir, una apariencia blanquecina y húmeda. De no tratarse oportunamente, puede extenderse y convertirse en una puerta de entrada para bacterias, lo que eleva el riesgo de infecciones más graves como la celulitis.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

lr.pe

¿Cuáles son las consecuencias de infecciones por hongos?

El especialista indicó que las consecuencias pueden ser mayores en personas con sistemas inmunológicos debilitados, como adultos mayores, pacientes con diabetes, enfermedades crónicas o aquellos que reciben tratamientos inmunosupresores. En estos casos, la infección puede avanzar con mayor rapidez y generar complicaciones.

Respecto a la prevención, recomendó usar sandalias en espacios públicos como piscinas, duchas y saunas, ya que los hongos suelen permanecer en superficies húmedas. Asimismo, insistió en la importancia de secar bien la piel, especialmente entre los dedos, evitar ropa ajustada o sintética, optar por calzado ventilado y no compartir toallas, medias o sandalias.

Entre los signos de alerta también se encuentran cambios en las uñas, como engrosamiento o alteraciones en la coloración, además de lesiones con bordes más activos y centros más claros, una característica típica de las infecciones fúngicas.

PUEDES VER: Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

lr.pe

Los riesgos de la automedicación

El especialista advirtió sobre los riesgos de la automedicación, en especial el uso de cremas combinadas que contienen corticoides. Aunque estas pueden aliviar los síntomas de forma temporal, no eliminan el hongo y pueden agravar el cuadro o dificultar el diagnóstico.

Por otra parte, no todas las lesiones en la piel son hongos. Algunas pueden ser dermatitis, psoriasis o infecciones bacterianas. Automedicarse puede enmascarar la enfermedad real y retrasar el tratamiento correcto. Por ello, es recomendable acudir a un médico ante cualquier sospecha para recibir un tratamiento adecuado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sujeto acaba con la vida de su abuela en Pomalca: Chiclayo registra 4 asesinatos en lo que va del 2026

Sujeto acaba con la vida de su abuela en Pomalca: Chiclayo registra 4 asesinatos en lo que va del 2026

LEER MÁS
Chiclayo: acaban con la vida de extranjero prestamista en presunto ajuste de cuentas

Chiclayo: acaban con la vida de extranjero prestamista en presunto ajuste de cuentas

LEER MÁS
Peruano es encontrado sin vida en Venezuela: familia sospecha que fue asesinado y piden ayuda para repatriarlo

Peruano es encontrado sin vida en Venezuela: familia sospecha que fue asesinado y piden ayuda para repatriarlo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Extorsionadores aumentan 'tarifa' de cupos en Lima y Callao y transportistas evalúan nuevo paro en 2026

Extorsionadores aumentan 'tarifa' de cupos en Lima y Callao y transportistas evalúan nuevo paro en 2026

LEER MÁS
Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco descarta alarma por influenza AH3N2 y prepara plan ante posible incremento de casos desde mayo

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡golazo de Raphinha!

PSG vs Olympique Marsella EN VIVO: hora y canal del partido por la final de la Supercopa de Francia

Sociedad

Cusco descarta alarma por influenza AH3N2 y prepara plan ante posible incremento de casos desde mayo

Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025