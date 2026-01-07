El equipo de radioterapia al día atendía un promedio de 80 asegurados. Créditos: Wilder Pari / La República.

El equipo de radioterapia al día atendía un promedio de 80 asegurados. Créditos: Wilder Pari / La República.

Un nuevo calvario para los pacientes con cáncer en EsSalud Arequipa. La máquina de radioterapia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) dejó de funcionar el 12 de diciembre y desde entonces los asegurados están en espera e incertidumbre.

Ante la falta de respuesta, la mañana de este 7 de enero un grupo de pacientes oncológicos y sus familiares realizaron un plantón en exteriores de las oficinas de la de la Red Asistencial Arequipa. Hay malestar pues se tercerizó el servicio para un grupo minoritario.

Gladys Borja, de 54 años, debía empezar sus sesiones de radioterapia en diciembre para combatir un cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2024. Fue operada y luego empezó su quimioterapia que terminó en noviembre. Luego debió seguir con las radioterapias, pero ninguna le fue programada.

"(Las autoridades de EsSalud) juegan con la vida de nosotros, quisiera que ellos se pongan en nuestro lugar. En todo caso que deben tercerizarnos (a todos) a otro hospital o clínica o a Lima", señaló Gladys.

Se tercerizó el servicio para algunos

El equipo de radioterapia al día atendía un promedio de 80 asegurados, quienes no solo provenían de Arequipa, también de otras regiones del sur como Puno, Cusco o Moquegua.

Un grupo de 20 asegurados fueron referidos a una clínica local mediante la tercerización del servicio. Se eligió a aquellos que ya estaban por concluir su tratamiento. El resto exige una solución similar, por ello pidieron una cita con la gerente de EsSalud, Guadalupe Mamani, pero no los atendió.

"Esta situación genera estrés y eso puede agravar mi estado de salud", declaró Juan Barrera, quien debe recibir 33 sesiones de radioterapia y solo accedió a 16. Desde que se malogró la máquina, cada lunes acude la nosocomio en busca de una buena nueva, pero le contestan que el equipos sigue malogrado.

Promesas de solución

Los asegurados oncológicos de EsSalud solo fueron atendidos por una representante del área de Imagen. Ella les informó que el equipo de radioterapia averiado está en servicio técnico a espera de los resultados de las pruebas de operatividad.

Sobre la derivación del resto de pacientes a una clínica local, añadió que se espera una nueva cotización de dicho centro de salud para referir otro número de pacientes. Sin embargo, no aseguró que se cubra a la totalidad.

Asimismo, informó de gestiones para la adquisición de un nuevo equipo de radioterapia, sin embargo, estará sujeto a la demora de los trámite burocráticos. Un tiempo que no tienen los pacientes con cáncer.