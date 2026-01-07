HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

Kira Alcarraz denunciada por agresión de fiscalizador del SAT | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Arequipa: avería en equipo de radioterapia deja sin tratamiento a pacientes con cáncer de EsSalud

Máquina se malogró desde el 12 de diciembre y permanece inoperativa. EsSalud tercerizó el tratamiento para un grupo reducido de pacientes, mientras el resto exige una medida similar para ellos.


El equipo de radioterapia al día atendía un promedio de 80 asegurados. Créditos: Wilder Pari / La República.
El equipo de radioterapia al día atendía un promedio de 80 asegurados. Créditos: Wilder Pari / La República.

Un nuevo calvario para los pacientes con cáncer en EsSalud Arequipa. La máquina de radioterapia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) dejó de funcionar el 12 de diciembre y desde entonces los asegurados están en espera e incertidumbre.

Ante la falta de respuesta, la mañana de este 7 de enero un grupo de pacientes oncológicos y sus familiares realizaron un plantón en exteriores de las oficinas de la de la Red Asistencial Arequipa. Hay malestar pues se tercerizó el servicio para un grupo minoritario.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Gladys Borja, de 54 años, debía empezar sus sesiones de radioterapia en diciembre para combatir un cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2024. Fue operada y luego empezó su quimioterapia que terminó en noviembre. Luego debió seguir con las radioterapias, pero ninguna le fue programada.

Puedes ver: Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

lr.pe

"(Las autoridades de EsSalud) juegan con la vida de nosotros, quisiera que ellos se pongan en nuestro lugar. En todo caso que deben tercerizarnos (a todos) a otro hospital o clínica o a Lima", señaló Gladys.

Se tercerizó el servicio para algunos

El equipo de radioterapia al día atendía un promedio de 80 asegurados, quienes no solo provenían de Arequipa, también de otras regiones del sur como Puno, Cusco o Moquegua.

Un grupo de 20 asegurados fueron referidos a una clínica local mediante la tercerización del servicio. Se eligió a aquellos que ya estaban por concluir su tratamiento. El resto exige una solución similar, por ello pidieron una cita con la gerente de EsSalud, Guadalupe Mamani, pero no los atendió.

"Esta situación genera estrés y eso puede agravar mi estado de salud", declaró Juan Barrera, quien debe recibir 33 sesiones de radioterapia y solo accedió a 16. Desde que se malogró la máquina, cada lunes acude la nosocomio en busca de una buena nueva, pero le contestan que el equipos sigue malogrado.

Puedes ver: Adulto mayor fallece tras ser impactado por motociclista en estado de ebriedad en Arequipa

lr.pe

Promesas de solución

Los asegurados oncológicos de EsSalud solo fueron atendidos por una representante del área de Imagen. Ella les informó que el equipo de radioterapia averiado está en servicio técnico a espera de los resultados de las pruebas de operatividad.

Sobre la derivación del resto de pacientes a una clínica local, añadió que se espera una nueva cotización de dicho centro de salud para referir otro número de pacientes. Sin embargo, no aseguró que se cubra a la totalidad.

Asimismo, informó de gestiones para la adquisición de un nuevo equipo de radioterapia, sin embargo, estará sujeto a la demora de los trámite burocráticos. Un tiempo que no tienen los pacientes con cáncer.

Notas relacionadas
CSJAR consolidará la modernización de su infraestructura durante el año 2026

CSJAR consolidará la modernización de su infraestructura durante el año 2026

LEER MÁS
Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Arequipa incorpora a 02 nuevos Jueces Superiores

Corte Superior de Justicia de Arequipa incorpora a 02 nuevos Jueces Superiores

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
Extorsionadores aumentan 'tarifa' de cupos en Lima y Callao y transportistas evalúan nuevo paro en 2026

Extorsionadores aumentan 'tarifa' de cupos en Lima y Callao y transportistas evalúan nuevo paro en 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Roony Bardghji!

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Sociedad

Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025