Sorteo de la Kábala EN VIVO, HOY, jueves 25 de diciembre de 2025:¿Cuáles serán los números ganadores del pozo Buenazo y más?
La Kábala, uno de los juegos de azar más populares del Perú, se juega los martes, jueves y sábados. No te pierdas la oportunidad de ganar.
Este jueves 25 de diciembre, personas de todo el país pondrán la mirada en La Kábala, ya que se disputa el Pozo Buenazo con un monto de S/5.015.715. El sorteo corresponde a uno de los juegos de azar más conocidos del Perú y, en esta nota, se informan los números ganadores de este sorteo a cargo de Intralot.
¿Qué días se juega la Kábala?
El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.