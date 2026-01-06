HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Se concreta golpe a la Fiscalía: adiós Equipos Especiales | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Extorsionador dispara contra combi con pasajeros en Ventanilla: transportistas denuncian amenazas diarias

Transportistas exigen apoyo a las autoridades para garantizar la seguridad en sus rutas de Ventanilla. Temen represalias por parte de grupos delictivos que amenazan constantemente a choferes y cobradores.

Transportistas aseguran que su único medio de trabajo es amenazado por extorsionadores.
Transportistas aseguran que su único medio de trabajo es amenazado por extorsionadores. | América Noticias | Composición LR

La empresa de transporte ACOR SAC fue blanco de un nuevo ataque extorsivo. Una de sus unidades fue interceptada por un falso pasajero, quien disparó contra el vehículo mientras transitaba por la avenida Pachacútec, en Ventanilla, con usuarios a bordo. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Hasta el momento, el atacante no ha sido identificado.

Algunos conductores declararon que laboran con temor debido a la presencia de organizaciones criminales que les exigen pagos diarios por extorsión, según precisó América Noticias. Aproximadamente 200 unidades transitan cada día por esta zona afectada por la inseguridad.

TE RECOMENDAMOS

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Carta extorsiva y fichas Reniec: lo que halló la Policía tras el asesinato de un mototaxista en Breña

lr.pe

Transportistas denuncian extorsiones diarias

Los transportistas denunciaron que bandas criminales los extorsionan de manera constante en esta parte del Callao. Las amenazas se envían por mensajes de texto a los celulares de los dirigentes, donde se exige el pago de un monto para no atentar contra los trabajadores. “Comunícate o quieren que empecemos a matar choferes y cobradores”, se lee en uno de los mensajes encontrados dentro de una de las unidades.

La modalidad empleada por los extorsionadores, conocidos como La Mafia, ha generado temor entre los transportistas, quienes dudan en salir a laborar ante posibles represalias. Según la información policial, las rutas por donde circulan los conductores amenazados han sido denominadas “la ruta del miedo”.

PUEDES VER: Crímenes contra transportistas: sicarios asesinan a mototaxista en SJL y otro en Breña por cupos de S/5

lr.pe

Pedido de los conductores en Ventanilla

Representantes de la empresa ACOR SAC en Ventanilla pidieron a las autoridades mayor presencia policial para proteger a los choferes durante sus recorridos. Además, solicitaron patrullaje en sus unidades para evitar nuevos ataques.

Los transportistas esperan que las denuncias presentadas ayuden a detener la ola de violencia en el distrito e identifiquen a las personas responsables de estos actos de extorsión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre y sus hijos son atropellados en Ventanilla: uno de los menores quedó grave y será operado en hospital de Puente Piedra

Madre y sus hijos son atropellados en Ventanilla: uno de los menores quedó grave y será operado en hospital de Puente Piedra

LEER MÁS
Hallan sin vida a menor desaparecido cerca a 'Barco Fantasma' en la playa Costa Azul y madre reconoce cuerpo: "Es mi hijo"

Hallan sin vida a menor desaparecido cerca a 'Barco Fantasma' en la playa Costa Azul y madre reconoce cuerpo: "Es mi hijo"

LEER MÁS
Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Sociedad

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Condenan a tres años de prisión a suboficial PNP que envenenó a dos perros en San Martín de Porres

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025