Extorsionador dispara contra combi con pasajeros en Ventanilla: transportistas denuncian amenazas diarias
Transportistas exigen apoyo a las autoridades para garantizar la seguridad en sus rutas de Ventanilla. Temen represalias por parte de grupos delictivos que amenazan constantemente a choferes y cobradores.
La empresa de transporte ACOR SAC fue blanco de un nuevo ataque extorsivo. Una de sus unidades fue interceptada por un falso pasajero, quien disparó contra el vehículo mientras transitaba por la avenida Pachacútec, en Ventanilla, con usuarios a bordo. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Hasta el momento, el atacante no ha sido identificado.
Algunos conductores declararon que laboran con temor debido a la presencia de organizaciones criminales que les exigen pagos diarios por extorsión, según precisó América Noticias. Aproximadamente 200 unidades transitan cada día por esta zona afectada por la inseguridad.
Transportistas denuncian extorsiones diarias
Los transportistas denunciaron que bandas criminales los extorsionan de manera constante en esta parte del Callao. Las amenazas se envían por mensajes de texto a los celulares de los dirigentes, donde se exige el pago de un monto para no atentar contra los trabajadores. “Comunícate o quieren que empecemos a matar choferes y cobradores”, se lee en uno de los mensajes encontrados dentro de una de las unidades.
La modalidad empleada por los extorsionadores, conocidos como La Mafia, ha generado temor entre los transportistas, quienes dudan en salir a laborar ante posibles represalias. Según la información policial, las rutas por donde circulan los conductores amenazados han sido denominadas “la ruta del miedo”.
Pedido de los conductores en Ventanilla
Representantes de la empresa ACOR SAC en Ventanilla pidieron a las autoridades mayor presencia policial para proteger a los choferes durante sus recorridos. Además, solicitaron patrullaje en sus unidades para evitar nuevos ataques.
Los transportistas esperan que las denuncias presentadas ayuden a detener la ola de violencia en el distrito e identifiquen a las personas responsables de estos actos de extorsión.
