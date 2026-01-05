HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Familia denuncia posible secuestro tras desaparición de adolescente en Juliaca

La menor de 13 años salió con dirección al mercado de la urbanización Tambopata y no volvió. Su madre y hermana piden ayuda a la población para ubicarla.


Familiares solicitan apoyo urgente a la ciudadanía para dar con su paradero. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La familia de Estefani, una adolescente de 13 años, vive momentos de angustia tras su desaparición ocurrida el último domingo en Juliaca. La menor salió de su vivienda con dirección al mercado de la urbanización Tambopata para comprar choclo, pero nunca regresó. Sus familiares sospechan que podría tratarse de un secuestro y han solicitado apoyo urgente a la ciudadanía para dar con su paradero.

Marleny Quispe Ortiz, madre de la menor, relató que su hija salió temprano con la intención de regresar rápido. Al pasar más de una hora y media sin noticias, su hermana mayor intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta. Posteriormente, al mediodía, la madre logró contactarla, pero la conversación generó aún más preocupación, pues la adolescente parecía asustada y el ambiente no correspondía al bullicio del mercado.

“Mi hija esa mañana estaba desesperada por salir, le dije que regrese rápido pero no volvió. Entonces la llamé y al mediodía respondió, como asustada. Parecía que estaba en un lugar cerrado porque no se escuchaban los sonidos del mercado. Me dijo que no había choclo y le pedí que vuelva rápido. Desde esa llamada nunca más respondió”, contó entre lágrimas la madre, visiblemente afectada.

Tanto la madre como la hermana mayor sospechan que Estefani pudo ser víctima de un secuestro, ya que en reiteradas ocasiones la hermana habría visto conversaciones comprometedoras en su mayoría con personas adultas. Por ende, su madre presume que alguien pudo haberla llevado con engaños y ahora la tendría retenida.

“Por favor, la persona que tiene a mi hija que la suelte. Mi hija tiene 13 añitos. Seguro alguien la llevó con engaños y ahora la tiene retenida. Por favor, ayúdenme a encontrarla”, imploró la madre, pidiendo solidaridad a la población y apoyo de las autoridades para ubicarla cuanto antes.

Al momento de su desaparición, la menor vestía un poncho negro, un buzo celeste y un sombrero beige. Las personas que puedan haberla visto pueden comunicarse al número 970133539 o acudir a la comisaría más cercana. La denuncia ya fue presentada y las autoridades vienen revisando cámaras de seguridad para dar con su paradero, mientras la familia mantiene la esperanza de encontrarla sana y salva.

