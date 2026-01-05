El joven peruano viajará a la NASA en febrero y todos los gastos los cubrirá el programa Huarmis Space. | Foto: composición LR/ Latina

El joven peruano viajará a la NASA en febrero y todos los gastos los cubrirá el programa Huarmis Space. | Foto: composición LR/ Latina

Con tan solo 15 años, Kalieth Castro Husrcaylata ha logrado lo que muchos consideran un sueño inalcanzable: ser elegido por la NASA para participar en una inmersión científica en sus instalaciones. Tras un riguroso proceso de selección en el programa Huarmis Space, donde compitió contra casi 2,000 estudiantes de todo el país, se alzó como uno de los finalistas que representará al pabellón nacional tras crear un robot él mismo.

La pasión de Kalieth por el espacio no nació en un aula, sino en casa cuando tenía 6 años. "Mi padre me inculcó la ciencia", relata el joven con gratitud. Todo comenzó con un pequeño telescopio que su progenitor le regaló, herramienta que transformó su curiosidad en una vocación decidida.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Estudiante viajará a la NASA

Para obtener este cupo, Kalieth Castro atravesó una preparación intensiva de tres meses tras quedar entre los 60 semifinalistas. Durante el proceso, destacó no solo por sus conocimientos en robótica y cohetería, sino por su liderazgo y capacidad de comunicación.

"Mi proyecto fue el Doby bot, que fue uno de los ocho ganadores. Antes era un perrito robot al que logré rescartar la base y añadí un panel solar porque uno de los requisitos (del programa) era que sea ecológico. Puede servir como apoyo emocional a los astronautas y recolectar datos. Doby bot nació de inspiración de la mascota de Buzz Lightyear", informó Kalieth a Latina.

Su proyecto no solo fue técnico, sino también inspirador. "Quiero ser el primer astronauta peruano en pisar la Luna y Marte", confesó en una entrevista reciente. Su padre, Carlos Castro, indicó que el joven desde pequeño veía los dibujos de Toy Story y sentía gran cercanía al personaje Buzz Lightyear. "Mi hijo siempre me decía que quería viajar al espacio", indicó.

Inspirado por figuras como Carlos Noriega, el primer astronauta de raíces peruanas en llegar al espacio, Kalieth no se quedó solo con la observación. Se convirtió en un divulgador científico activo en redes sociales (TikTok e Instagram), donde bajo el nombre de "Caliet Castro" explica conceptos complejos de astronomía de forma sencilla para otros jóvenes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.