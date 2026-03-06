El arquitecto Cron en el MALI, por Mirko Lauer

Dos arquitectos suizos levantaron, cada uno por su cuenta, el nivel de Lima a partir de su llegada, uno poco antes y otro poco después de la Segunda Guerra. Las de Paul Linder o las de Teodoro Cron son joyas de la arquitectura moderna dispersas por diversos barrios, testimonio del impacto de la Bauhaus en una ciudad tan lejana y tan idiosincrásica.

Llegaron Linder en 1938 y Cron en 1948, este último atraído por la belleza del arte prehispánico. A Cron se le atribuye una influencia de Le Corbusier y de Alvar Aalto. Sin duda alguna, los dos venían de una modernidad europea que entonces todavía nos rebasaba. Cron tiene obras en su Europa natal, pero esta muestra, curada por Johan Schweig, se concentra en lo peruano.

A pesar de que las casas y edificios de Cron no son extravagantes, ni espectaculares, ni siquiera dramáticos y acaso ni siquiera muy originales, quien los mira sabe que son diferentes. ¿Qué es? Tal vez la limpieza y el arrojo de la línea, la evocación de los bloques de Lego, en este caso todos blancos, con una confianza total en el ladrillo a la vista.

Ahora el MALI muestra fotos y dibujos de Cron, en una exposición abierta desde noviembre pasado y que durará hasta el 26 de abril. Las obras no son muchas, y verlas reunidas es una invitación a hacer el “periplo Cron”, para quienes no lo han hecho todavía. Hay un libro que casi no circula, y eso vuelve esta reunión de fotos y planos más valiosa todavía.

Hitos destacados del corpus: en San Isidro, un pequeño edificio en la calle Roma (donde vivieron Francisco Igartua, José Casals) y otro en la calle José Granda; en el centro, el edificio de la aseguradora Peruano Suiza; la empresa ya no existe, pero el espléndido edificio sí, en Camaná, cuadra tres. En total estamos hablando de una docena y media de edificaciones, digamos.

La influencia de Cron ha terminado siendo amplia y profunda en el Perú. Por lo menos cuatro estudios de arquitectos son prueba de ello: el de Guillermo Málaga; el de Alexia León; el de Teodoro Boza y Violeta Ferrand; y el de Arturo y Gustavo Ghezzi Novak. Los cuatro establecimientos son, además, estudiosos de la obra de Cron.