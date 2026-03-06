HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad implementa Plan de Descarga en Ejecución 2026 en materia laboral

Proyecto busca reforzar las secretarías judiciales en dicha área para la atención pronta de escritos pendientes y el impulso de procesos con sentencias firmes.

El plan reforzará las secretarías judiciales con equipos de descarga y personal de apoyo. Fuente: Difusión.
El plan reforzará las secretarías judiciales con equipos de descarga y personal de apoyo. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta y garantizar un servicio ágil y oportuno en la especialidad laboral, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha implementado el Plan de Descarga en Ejecución 2026, una iniciativa destinada a priorizar la atención de los procesos que ya cuentan con decisión firme y se encuentran pendientes de su efectiva ejecución.

Esta nueva estrategia es impulsada por la titular de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, en su condición de presidenta del Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, luego de identificar la necesidad de intervenir en esta fase crítica del proceso laboral, la cual ha generado una significativa sobrecarga procesal en la institución.

Hemos identificado que parte de la excesiva carga procesal en materia laboral se encuentra en el área de ejecución, un punto álgido dentro del proceso judicial que no solo ha retrasado el cumplimiento de las sentencias firmes, sino que también viene afectando los usuarios. Por ello, estamos iniciando con este plan piloto que estamos seguros que nos dará excelentes resultados”, remarcó la doctora León Velásquez.

El Plan de Descarga en Ejecución 2026 reforzará las secretarías judiciales con la participación de servidores jurisdiccionales de los Juzgados de Paz Letrado Laboral y los Juzgados Especializados de Trabajo, así como de equipos de descarga y personal de apoyo, quienes se comprometieron a agilizar la atención de los escritos pendientes y a impulsar los expedientes con sentencias firmes.

Contamos con el apoyo y la disposición de trabajadores que se han sumado a estos grupos de descarga para brindar una atención rápida al alto número de escritos en ejecución que se encuentran en primera instancia. Nuestra meta es superar los 5 mil escritos atendidos durante el periodo de vigencia del plan”, enfatizó la presidenta de la Corte.

En el marco de esta iniciativa, el coordinador del área de Estadística, Esdras Chávez Castillo, desarrolló una capacitación dirigida a los secretarios y a los equipos de descarga, sobre el procedimiento correcto de descarga y asociación de hitos estadísticos en sus diferentes etapas, información que permitirá sincerar la carga procesal y dar seguimiento al avance en la atención de los procesos judiciales en materia laboral.

