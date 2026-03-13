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Arquímedes Figuera revela si celebraría un gol ante Universitario en el Estadio Monumental: "Obviamente que no"

En la previa del partido que sostendrá ante su exclub, el jugador de UTC recordó cómo fue su etapa vistiendo la camiseta crema hace algunos años.

Arquímedes Figuera jugó dos temporadas en Universitario. Foto: captura de Jax Latin Media/YouTube
Arquímedes Figuera jugó dos temporadas en Universitario. Foto: captura de Jax Latin Media/YouTube

Luego de sufrir su primera derrota del año en Andahuaylas, Universitario tiene una dura prueba para levantarse en este Torneo Apertura. El vigente tricampeón jugará como local ante UTC, equipo que viene sorprendiendo en el certamen y cuenta entre sus filas con un viejo conocido en Ate: Arquímedes Figuera.

El venezolano, quien volvió al Perú este 2026 para defender la camiseta del Gavilán, jugó un par de temporadas con la 'U' hace algunos años. Según dijo, la etapa que vivió con los estudiantiles entre el 2017 y 2018 fue "difícil", pero que "la disfrutó bastante". Por ello, descartó celebrarle un gol a la hinchada crema en caso tenga la oportunidad de anotar.

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Figuera sobre su paso por Universitario: "Lo disfruté bastante"

"Obviamente que no", fue la tajante respuesta de Figura al ser consultado sobre la posibilidad de anotarle a Universitario en su propio estadio y festejar. No obstante, el mediocampista aseguró que UTC saldrá por el triunfo.

"Venimos a ganar sabiendo que la 'U' viene campeonando hace tres años. Con respeto, pero con muchas ganas de hacer todo lo posible", declaró el 'Camuro' en diálogo con la prensa. "Ellos están viviendo un momento no tan bueno, pero igual no vinimos pensando en eso. Cada partido es totalmente distinto", agregó.

Arquímedes Figuera fue titular indiscutible en su época con la 'U'. Foto: Universitario

Arquímedes Figuera fue titular indiscutible en su época con la 'U'. Foto: Universitario

Finalmente, expresó su alegría por volver al recinto que alguna vez lo acogió. "Es lindo (volver). Estoy contento por jugar en el Monumental. Me alegra mucho que la 'U' esté mejor a como estábamos en ese tiempo, pero yo lo disfruté bastante porque la hinchada me respaldó a mí y a todos los muchachos que estuvimos en ese momento tan difícil, pero que supimos sacar adelante", dijo.

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¿Cuándo juega Universitario contra UTC?

El cruce entre Universitario y UTC, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, se jugará este domingo 15 de marzo. El Estadio Monumental U Marathon albergará este encuentro a partir de las 8.30 p. m.

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