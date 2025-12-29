HOYSuscripcion LR Focus

Policía admite robo de vehículo en Puno: Aymaras dan plazo de 72 horas para reestructuración total en comisaría

Efectivo fue grabado por su víctima. Tras ello, Frente Policial de Puno respondió que el cambio se efectuará, pero será de manera paulatina.


Víctima grabó al oficial admitiendo su delito junto a sus colegas. Créditos: Liubomir Fernández / La República.
Escándalo en la PNP. Presidente de comunidades, tenientes gobernadores, y dirigentes de diversos gremios del distrito de Desaguadero, en Puno, dieron un plazo de 72 horas para que todos los policías de la comisaría local sean cambiados.

La determinación se tomó en una reunión ampliada, luego que salió a luz un video en el que el SO2 Jhonatan Huirse Silva aceptó que robó un auto el último 25 de diciembre y, en complicidad con un civil, envió la unidad a la región Moquegua para su venta.

“Lo que ha sucedido deja mucho que desear. La policía ha perdido toda legitimidad. Ya no tiene credibilidad. Pediremos al Ministerio del Interior que tome acciones inmediatas. ¿Cómo es posible que sean ellos los que estén cometiendo esos hechos delictivos?”, cuestionó Héctor Sarmiento, alcalde de Desaguadero.

"Que vengan otros y que den cuenta a la población su hoja de vida intachable", exigen los pobladores. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

PNP descarta espíritu de cuerpo

La X Macro Región Policial de Puno reaccionó de inmediato y anunció el cambio de todos los agentes; sin embargo, estos se harán de manera progresiva “con la finalidad de fortalecer la confianza y la imagen institucional”. En esa línea, la entidad policial descartó un espíritu de cuerpo que pueda comprometer a la institucionalidad policial.

“Ese comunicado parece una broma. No queremos a nadie. Que vengan otros y que den cuenta a la población su hoja de vida intachable. Si no nos escuchan de todos modos vamos a tomar otras medidas”, aseguró el dirigente Natalio Sánchez.

Policía admitió robo

El SO2 Jhonatan Huirse Silva, de la Comisaría de Desaguadero (frontera con Bolivia), aceptó que, a las 03:30 a.m de último 25 de diciembre, robó el vehículo de placa V8F-396, cuando estaba estacionado en la puerta del inmueble del agraviado Fredy Chambilla Condori. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

Dos videos, a los que tuvo acceso de La República, complican la situación del efectivo y pone en evidencia la complicidad de varios agentes de dicho puesto policial, ubicado al sur de Puno.

Ofreció dinero para no ser denunciado

Fredy Chambilla aseguró a La República que Jhonatan Huirse le ofreció 30 mil soles para que no formule denuncia, con el fin de que el caso quede sin mayor trascendencia. Las escenas posteriores a aquel ofrecimiento quedaron grabados en video.

Según la grabación, el encuentro entre los efectivos y el agraviado tuvo lugar dentro de la comisaría de Desaguadero. Chambilla conmina al uniformado para que llame a su cómplice y retorne la unidad, que había sido trasladada a otra región por caminos alternos.

Horas después, la unidad fue encontrada horas después en la plaza del centro poblado Los Ángeles en Moquegua, región en la que Huirse Silva tiene su vivienda.

Cómplices

La grabación puso al descubierto la complicidad de sus demás colegas. El acuerdo al que pretendían llegar las partes tuvo lugar en presencia de otros agentes policiales, pese a que lo que se discutía de fondo era un delito y correspondía detenerlo en el acto, según advirtió Inspectoría de la PNP.

En la imagen se observa que un efectivo de apellido “Espinosa” le indica la salida a su colega en problemas.

Comisario en problemas

El mayor PNP, y comisario de Desaguadero, Manuel Chaca Evangelista, fue fotografiado en más de una ocasión manejando el vehículo de placa V9P-196, registrado a nombre de Guido Raúl Huirse Quispe, padre del suboficial Jhonatan Huirse Silva. El día del robo del vehículo particular, el oficial también llegó a la comisaría en la misma unidad.

La República buscó la versión de Manuel Chaca. Este aceptó haber manejado dicha unidad al igual que otros vehículos que le prestan otros suboficiales de su propia comisaría.

