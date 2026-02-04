HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Se detectaron irregularidades en la presentación de documentos y ausencia de cláusulas clave en los contratos, lo cual pone en duda la capacidad de la Municipalidad de Lima para finalizar las obras sin contratiempos.

La Contraloría General de la República identificó riesgos en los expedientes técnicos y ejecución de tres viaductos de la avenida Javier Prado, con una inversión de S/ 550 millones por el Fondo Metropolitano de Inversiones.
La Contraloría General de la República identificó riesgos en los expedientes técnicos y ejecución de tres viaductos de la avenida Javier Prado, con una inversión de S/ 550 millones por el Fondo Metropolitano de Inversiones. | Contraloría

La ejecución de los tres viaductos proyectados en la avenida Javier Prado, valorizados en casi S/ 550 millones, presenta serios riesgos de sobrecostos, deficiencias técnicas y retrasos, según informes de control emitidos por la Contraloría General de la República tras evaluar la gestión del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

De acuerdo con informes de visitas de control realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se identificaron deficiencias en la evaluación de riesgos, omisiones contractuales, falta de certificación presupuestal y posibles incumplimientos en la experiencia y habilitación del personal técnico, situaciones que podrían generar mayores gastos, retrasos en la ejecución y controversias contractuales.

Viaducto en la Javier Prado se planteó sin la posibilidad de ocurrencia de riesgos

En el viaducto ubicado en la intersección de Javier Prado y Sánchez Carrión, en San Isidro, se advirtió que el consorcio adjudicatario no evaluó adecuadamente los riesgos del proyecto en su oferta técnica, lo que limita la capacidad de prevención y podría derivar en una mala asignación de recursos.

A ello se suma que la propuesta económica no incluyó partidas para mitigar ruido, polvo y contaminación durante la construcción y operación de la obra: se expone el proyecto a impactos ambientales, sociales y legales. Además, el contrato no contempla la cláusula de suspensión automática por liberación de interferencias. Ello abre la posibilidad de que la comuna asuma mayores gastos generales, costos directos y de supervisión durante la ejecución.

Más irregularidades en los viaductos de la MML

Respecto al viaducto que se extiende entre las calles Las Begonias y la avenida Arenales entre San Isidro y Lince, se detectó que el expediente técnico avanzó con personal que no acreditó la experiencia exigida en las bases, así como la presentación de documentos sin firmas válidas y la participación de profesionales sin habilitación vigente. A ello se suma la falta de certificación presupuestal para el año 2026, lo que podría generar retrasos en los pagos y conflictos contractuales.

En tanto, para el viaducto proyectado entre Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales, en La Molina, no se acreditó el cumplimiento de los plazos contractuales del expediente técnico ni incluyó la cláusula de suspensión por interferencias en el contrato. También se advirtió la ausencia de respaldo presupuestal para el 2026, un factor que podría paralizar la obra y prolongar los plazos de ejecución.

Los informes de control fueron remitidos a Invermet para la adopción de medidas correctivas, mientras persisten las dudas sobre la capacidad de la municipalidad para ejecutar estas obras sin mayores costos ni demoras.

Para la decana del Colegio de Arquitectos, Lourdes Guisti, los tres viaductos son parte de una obra acelerada que ''está fuera de los alcances del Plan de Movilidad Urbana''. ''Nace de un decreto de urgencia que, bajo el pretexto de los Juegos Panamericanos, se le permitió a la Municipalidad de Lima hacer las obras sin las autorizaciones que normalmente se requerían'', dijo en diálogo con este medio.

