Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 4 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 4 de febrero. | Foto: Composición LR
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 4 de febrero. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 4 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 4 de febrero?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.3000
  • Venta: S/3.4100

BBVA

  • Compra: S/3.3089
  • Venta: S/3.4029

Scotiabank

  • Compra: S/3.2400
  • Venta: S/3.5710
