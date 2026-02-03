Rafael Guzmán rumbo al Real Betis. El defensa central de Universitario de Deportes habría sido fichado por el club español para jugar en el Juvenil A, pues diversos periodistas españoles, como Alejandro Fernández, periodista que cubre al club en el portal Mundo Betis, señalaron que el Betis ha incorporado entre sus filas al jugador crema.

No obstante, en el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta habló sobre el tema y dio a conocer que en la 'U' se conversaba sobre esto, pero lo tenían como posibilidad. Sin embargo, aclaró que en las próximas horas dicha información se iba a confirmar en breve, pues de momento no hay un pronunciamiento oficial de Universitario con respecto a Guzmán. No obstante, todo parecía indicar que sería positivo, pues el jugador de 18 años ya ha sido inscrito en la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Rafael Guzmán a punto de ser jugador del Real Betis

Aunque de momento no hay nada oficial, desde España, Fernández vía X publicó lo siguiente: "El Juvenil A del Real Betis también se ha reforzado con el central peruano Rafael Guzmán (2008). Llega procedente del Universitario de Deportes. En diciembre fue convocado por la absoluta de su país".

Por su parte, Gustavo Peralta dio a conocer que esta información se confirmará en breve. "Hay una información que en la 'U' la vamos a confirmar en breve. En España, algo que ya se venía conversando dentro de la 'U' como una posibilidad: Rafael Guzmán, el central, va para el Juvenil A del Real Betis de España, pero es mejor tenerlo confirmado y ver si la 'U' confirma la transferencia o no, porque se habla de un pase total de la 'U' al Betis".

Minutos más tarde, el periodista peruano publicó vía X lo siguiente: "En las últimas horas, Universitario de Deportes y Real Betis de España llegaron a un acuerdo por el defensa Rafael Guzmán (categoría 2008). Ahora falta la formalización documentaría por parte de los clubes pero ya se le inscribió en los registros porque el tiempo apremiaba pues el libro de pases cerraba. Va al equipo Juvenil A".

"La idea es que el acuerdo se concrete en una compra. “La idea siempre fue dejarle algo a la U”, dicen desde el entorno del jugador de 18 años. Seguramente el club crema se quede con algo del pase también".

"Tras culminar los trámites se definirá la fecha de viaje de Guzmán. Recordemos que el defensor el año pasado ya había hecho una pasantía en Betis".

¿Quién es Rafael Guzmán?

Rafael Guzmán, un joven futbolista peruano nacido en 2008 y con una estatura de 1,90 metros, se desempeña como defensor central y destaca por su juego aéreo y buen manejo del balón.

Con 18 años, ha desarrollado su formación en las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde potenció sus cualidades. En 2025 ascendió al primer equipo del club crema y debutó en un amistoso ante Junior de Barranquilla, encuentro en el que actuó como líbero en una línea de tres defensores, mostrando liderazgo como último hombre en la zaga.