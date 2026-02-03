HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Vínculos oscuros: Jon Tay, el "tío Johnny" y la caída de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Rafael Guzmán, ‘joya’ de Universitario, a un paso de ser nuevo jugar del Real Betis de España: defensor jugará en el Juvenil A

Desde España señalan que Rafael Guzmán, defensa central de 18 años de Universitario, estaría próximo en vestir la camiseta del 'Verdiblanco'

Rafael Guzmán de Universitario estaría próximo en irse al Real Betis. Foto: composición LR/X
Rafael Guzmán de Universitario estaría próximo en irse al Real Betis. Foto: composición LR/X

Rafael Guzmán rumbo al Real Betis. El defensa central de Universitario de Deportes habría sido fichado por el club español para jugar en el Juvenil A, pues diversos periodistas españoles, como Alejandro Fernández, periodista que cubre al club en el portal Mundo Betis, señalaron que el Betis ha incorporado entre sus filas al jugador crema.

No obstante, en el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta habló sobre el tema y dio a conocer que en la 'U' se conversaba sobre esto, pero lo tenían como posibilidad. Sin embargo, aclaró que en las próximas horas dicha información se iba a confirmar en breve, pues de momento no hay un pronunciamiento oficial de Universitario con respecto a Guzmán. No obstante, todo parecía indicar que sería positivo, pues el jugador de 18 años ya ha sido inscrito en la Real Federación Andaluza de Fútbol.

PUEDES VER: San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

lr.pe

Rafael Guzmán a punto de ser jugador del Real Betis

Aunque de momento no hay nada oficial, desde España, Fernández vía X publicó lo siguiente: "El Juvenil A del Real Betis también se ha reforzado con el central peruano Rafael Guzmán (2008). Llega procedente del Universitario de Deportes. En diciembre fue convocado por la absoluta de su país".

larepublica.pe

Por su parte, Gustavo Peralta dio a conocer que esta información se confirmará en breve. "Hay una información que en la 'U' la vamos a confirmar en breve. En España, algo que ya se venía conversando dentro de la 'U' como una posibilidad: Rafael Guzmán, el central, va para el Juvenil A del Real Betis de España, pero es mejor tenerlo confirmado y ver si la 'U' confirma la transferencia o no, porque se habla de un pase total de la 'U' al Betis".

Minutos más tarde, el periodista peruano publicó vía X lo siguiente: "En las últimas horas, Universitario de Deportes y Real Betis de España llegaron a un acuerdo por el defensa Rafael Guzmán (categoría 2008). Ahora falta la formalización documentaría por parte de los clubes pero ya se le inscribió en los registros porque el tiempo apremiaba pues el libro de pases cerraba. Va al equipo Juvenil A".

"La idea es que el acuerdo se concrete en una compra. “La idea siempre fue dejarle algo a la U”, dicen desde el entorno del jugador de 18 años. Seguramente el club crema se quede con algo del pase también".

"Tras culminar los trámites se definirá la fecha de viaje de Guzmán. Recordemos que el defensor el año pasado ya había hecho una pasantía en Betis".

PUEDES VER: Director Deportivo del Bayern Múnich explicó por qué dejaron ir a Felipe Chávez: “Tenemos un plan para su desarrollo"

lr.pe

¿Quién es Rafael Guzmán?

Rafael Guzmán, un joven futbolista peruano nacido en 2008 y con una estatura de 1,90 metros, se desempeña como defensor central y destaca por su juego aéreo y buen manejo del balón.

Con 18 años, ha desarrollado su formación en las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde potenció sus cualidades. En 2025 ascendió al primer equipo del club crema y debutó en un amistoso ante Junior de Barranquilla, encuentro en el que actuó como líbero en una línea de tres defensores, mostrando liderazgo como último hombre en la zaga.

Notas relacionadas
Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

LEER MÁS
Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

LEER MÁS
San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

LEER MÁS
¿Quién es Matías Zegarra, la 'joya' que jugó a nivel juvenil en España y ahora es la gran apuesta de Juan Reynoso en Melgar?

¿Quién es Matías Zegarra, la 'joya' que jugó a nivel juvenil en España y ahora es la gran apuesta de Juan Reynoso en Melgar?

LEER MÁS
San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Willem Dafoe, actor del Duende Verde, visitó la Bombonera y sorprendió al público por alentar al Boca Juniors: "Podría convertirme en un gran hincha"

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los 'Húsares de Junín'

Fútbol Peruano

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Jean Ferrari garantiza que Mano Menezes es el DT ideal para la selección peruana, pero aclara: "No lo hubiera llevado a Universitario":

Resultados de la Liga 1 2026: revisa la tabla de posiciones y cómo quedaron los partidos de la fecha 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025