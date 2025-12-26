HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

“Vivimos sobre una bomba de tiempo”: incendio en almacén clandestino en el Rímac deja 15 familias en la calle

La municipalidad clausuró el local donde ocurrió el siniestro. Vecinos denuncian la existencia de otros depósitos ilegales en la avenida Francisco Pizarro que representan un grave riesgo.

Al menos 15 familias damnificadas por un incendio en un edificio del Rímac, ocurrido el 25 de diciembre. Muchas personas ahora duermen en la calle o entre vecinos tras perder sus hogares.
Al menos 15 familias damnificadas por un incendio en un edificio del Rímac, ocurrido el 25 de diciembre. Muchas personas ahora duermen en la calle o entre vecinos tras perder sus hogares. | La República. | Silvana Quiñonez

Al menos 15 familias quedaron damnificadas luego del incendio registrado la tarde del 25 de diciembre en un edificio de cinco pisos. Varias de ellas han tenido que dormir en la calle, mientras otras han buscado refugio improvisado entre vecinos.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El fuego se inició en el primer nivel, donde operaban almacenes clandestinos de productos altamente inflamables. En los pisos superiores vivían inquilinos que aseguran haber firmado contratos de alquiler sin conocer que el inmueble era utilizado como depósito. Hasta ahora, no consiguen comunicarse con la propietaria del predio.

PUEDES VER: Vecinos del edificio que se incendió en el Rímac temen que sus casas se derrumben: "Las paredes están cediendo"

lr.pe

Municipio confirma ilegalidad y clausura el inmueble

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, llegó a la zona y confirmó que el edificio estaba registrado únicamente como residencial y no contaba con ninguna licencia de funcionamiento para almacenamiento. Indicó que la construcción no tenía autorización municipal, no pagaba tributos y que, pese a ello, albergaba a más de 15 familias y operaba de forma ilegal como depósito.

De la Rosa señaló que esta problemática no es reciente y responde a años de informalidad en la zona vinculada al emporio comercial de Caquetá. Afirmó que el inmueble ha sido clausurado e inhabilitado de manera definitiva, aunque reconoció que pese a los operativos, muchos predios vuelven a operar de manera clandestina, lo que convierte este caso en un tema que también debe ser abordado a nivel fiscal.

La municipalidad confirmó la ilegalidad del inmueble y clausuró la construcción. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

La municipalidad confirmó la ilegalidad del inmueble y clausuró la construcción. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

Vecinos denuncian red de almacenes clandestinos

Mientras el alcalde dijo desconocer si existen otros depósitos clandestinos operando alrededor, los vecinos cuestionaron esa postura. Aseguran que no solo en esta cuadra, sino también en calles cercanas, funcionan más almacenes similares y que por las noches camiones y tráileres descargan mercadería sin control, lo que evidencia una actividad constante y riesgosa.

Tras las denuncias vecinales, la municipalidad clausuró al menos seis inmuebles cercanos al edificio siniestrado, los cuales también estarían operando como depósitos clandestinos.

Por otra parte, un representante legal de la dueña del edificio llegó al lugar, pero no dio respuestas claras sobre la legalidad de las actividades que se desarrollaban dentro ni sobre el paradero de la propietaria. Señaló únicamente que “todo está en investigación”, lo que incrementó la molestia y frustración de los afectados.

El fuego se inició en el primer piso, que funcionaba como almacén clandestino. Foto: composición LR

El fuego se inició en el primer piso, que funcionaba como almacén clandestino. Foto: composición LR

PUEDES VER: Cuerpo de Bomberos atendió más de 60 incendios durante Navidad en Lima: 8 de cada 10 incidentes fueron por fuegos artificiales

lr.pe

“Estamos viviendo sobre una bomba de tiempo”

Los testimonios reflejan miedo e impotencia. Una de las inquilinas señaló que esta zona es una “bomba de tiempo”, pues no se trata de un caso aislado, sino de una cadena de inmuebles usados como depósitos de cueros, tecnopor y otros insumos altamente inflamables. “Si uno de estos almacenes revienta, perdemos toda la parte del Morro de Arica y Pizarro”, resaltó.

Otro afectado relató que perdió documentos, dinero y pertenencias y que nadie los alertó de manera oportuna del incendio; recién se dieron cuenta de la magnitud del riesgo cuando vieron vehículos policiales llegar. “Queremos saber qué podemos sacar de nuestra casa porque ahorita estamos prácticamente en cero, no tenemos nada”, anotó.

Hay familias que incluso no son de Lima y hoy permanecen en la calle, sin saber qué podrán recuperar ni cuándo podrán volver a tener un lugar seguro donde vivir. “Mi hija es inquilina en el cuarto piso, desde anoche estamos sin dormir en la calle. Ahora no tenemos nada, queremos que vean nuestra situación porque somos de Chiclayo", añadió otro arrendatario.

Los vecinos advierten que en toda la zona podrían existir hasta 50 depósitos clandestinos similares. Piden fiscalización real, sanciones firmes y operativos permanentes para evitar que otra tragedia como esta vuelva a poner en riesgo la vida de cientos de familias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vecinos del edificio que se incendió en el Rímac temen que sus casas se derrumben: "Las paredes están cediendo"

Vecinos del edificio que se incendió en el Rímac temen que sus casas se derrumben: "Las paredes están cediendo"

LEER MÁS
Cuerpo de Bomberos atendió más de 60 incendios durante Navidad en Lima: 8 de cada 10 incidentes fueron por fuegos artificiales

Cuerpo de Bomberos atendió más de 60 incendios durante Navidad en Lima: 8 de cada 10 incidentes fueron por fuegos artificiales

LEER MÁS
Gigantesco incendio código 4 en almacén a metros de un grifo movilizó más de 30 unidades de bomberos en el Rímac

Gigantesco incendio código 4 en almacén a metros de un grifo movilizó más de 30 unidades de bomberos en el Rímac

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

LEER MÁS
Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025