La Policía reveló que Tatiana Carvo tiene antecedentes por agresión verbal y física. Foto: Municipalidad Distrital de La Molina | Composición LR/Municipalidad de La Molina

Una mujer identificada como Tatiana Carvo Palomino protagonizó un violento incidente en La Molina el jueves 6 de noviembre, al negarse a pagar por el servicio de taxi y agredir al conductor. El taxista, Rubén Mantilla, solicitó apoyo a una unidad de serenazgo tras ser atacado física y verbalmente por la pasajera en la zona de Camacho.

Las cámaras de seguridad de la zona evidenciaron cómo, pese a la intervención de los agentes municipales, la agresora comenzó a lanzar golpes, escupitajos, patadas e insultos contra el personal, además de causar destrozos en el interior del vehículo.

Policía Nacional tuvo que intervenir

“Se trepó, pasó los asientos y comenzó a causar daños al vehículo”, indicó Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina. La autoridad edil precisó que la mujer se encontraba “totalmente intoxicada” al momento del ataque. “Golpeó al taxista y se negó a pagarle. Cuando llegó el serenazgo, perdió el control: insultó, escupió y golpeó al personal”, explicó.

Ante la violencia de la mujer, una patrulla de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar y logró reducirla. Los efectivos la trasladaron a la comisaría de Santa Felicia, donde se le tomaron las declaraciones correspondientes y se iniciaron las diligencias por agresión y daños materiales.

Algunos vecinos la identifican como “la vecina problema”, debido a múltiples incidentes de violencia del mismo tipo.

Su madre la denunció por violencia física y psicológica

Las autoridades confirmaron que la mujer registra antecedentes por agresión y un historial de conflictos. Según los reportes policiales, cuenta con tres denuncias previas por ataques verbales y físicos, “inclusive hasta su propia madre”, señaló el Ávalos.

El procurador de la Municipalidad de La Molina, Juan Castillo Panta, presentó las denuncias respectivas por los daños ocasionados al vehículo municipal y por las lesiones sufridas por el personal de serenazgo. Asimismo, informó que la comuna brindará apoyo legal a los agentes afectados y exigirá sanciones ejemplares contra la agresora.

