HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      
Sociedad

Baleado cinco veces por no pagar cupo: mototaxista espera operación desde julio y pide ayuda urgente para no perder su pierna

El transportista de SJL tiene tres proyectiles alojados en una pierna y dos en el otra. Asegura sentirse abandonado por las autoridades y vive de la ayuda de vecinos mientras afronta costosos gastos médicos. "Tuve que vender mi mototaxi", señala.

Piden ayuda para mototaxista baleado en ataque extorsivo en SJL
Piden ayuda para mototaxista baleado en ataque extorsivo en SJL | Extra

Policarpo Quispe, mototaxista desde hace casi una década, lucha hoy por no perder una de sus piernas tras haber sido baleado cinco veces por presuntos extorsionadores. El ataque ocurrió cuando trasladaba a un pasajero: “Aparecieron dos señores en una moto, vestidos de negro. Me cerraron el paso y uno de ellos ya tenía el arma en la mano. Ahí nomás me empezó a disparar", declaró para La República.

Desde julio, Policarpo espera una intervención quirúrgica especializada que le permita retirar las balas alojadas en ambas piernas y evitar una posible amputación: recibió dos impactos en una y tres en la otra. Mientras el tiempo pasa entre citas médicas y exámenes pendientes, su situación económica y familiar se ha vuelto crítica: no puede trabajar, no tiene ingresos y era el único sustento de su hogar.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Falso pasajero asesina a mototaxista en el Rímac cuando trabajaba horas extras por Navidad

lr.pe

Ataque en San Juan de Lurigancho estuvo ligado a la extorsión

De acuerdo con su testimonio, el atentado estuvo relacionado con las amenazas de extorsión que venía recibiendo la asociación de mototaxistas a la que pertenecía: Los Pioneros. “A los dirigentes les llegaban mensajes pidiendo S/ 20.000, S/ 30.000 para dejarnos trabajar tranquilos”, afirma. Aunque el caso fue denunciado, asegura que no hubo respuesta efectiva. “La Policía sabe, lo denunciamos, pero hasta ahora no pasa nada”, afirma.

Aunque Policarpo no ocupaba ningún cargo dirigencial, terminó siendo una de las víctimas más afectadas. “Yo solo soy trabajador”, señala. Tras los ataques, muchos de sus compañeros dejaron de laborar por miedo: “Éramos más de 120, ahora solo quedan 30 o 35, sin protección y de manera informal. Los demás se han desaparecido”.

Luego de ser herido, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde solo pudieron limpiarle las heridas: “Me dijeron que acá no podían operarme, que tenía que ir a otro hospital, y así me han estado pasando de uno a otro”. Desde entonces, ha sido derivado por varios centros de salud hasta llegar al Hospital Hipólito Unanue, donde recién ha logrado avanzar con algunos exámenes especializados.

Los médicos le han advertido que la demora en la operación representa un riesgo serio. Las balas habrían causado daños internos y coágulos que, de no tratarse a tiempo, podrían derivar en el peor escenario posible: "una amputación. Eso es lo que más miedo me da". Actualmente se moviliza en andador y silla de ruedas y apenas puede dar algunos pasos dentro de su vivienda.

PUEDES VER: Familia pide apoyo para costear tratamiento de niña con leucemia en España: "El hospital me dice que aquí no me dé esperanza"

lr.pe

Sin ingresos y con una familia que sostener

Antes del ataque, como en muchas familias, él era el único ingreso de su familia. Hoy, sin poder trabajar, se ha visto obligado incluso a vender su mototaxi para cubrir gastos básicos. Su esposa es ama de casa y juntos tienen una familia que mantener que sobrevive gracias a la ayuda de vecinos solidarios y a pequeñas actividades comunitarias. Sin embargo, el apoyo es insuficiente frente a los gastos médicos y la alimentación diaria. “No tenemos seguro, no tenemos apoyo de ninguna institución”, lamenta.

Por ello, Policarpo hace un llamado directo a las autoridades para que su caso sea atendido con urgencia y se agilice su operación. También pide mayor presencia policial e investigaciones efectivas frente a las extorsiones que, asegura, continúan afectando a los trabajadores del transporte informal en su distrito.

Su historia refleja una realidad que golpea a cientos de trabajadores que, además de enfrentar la inseguridad, quedan desamparados tras la violencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Detienen a 'discípulo de Maldito Cris', acusado de extorsionar a transportistas de Lima: estuvo preso cinco años por robo agravado

Detienen a 'discípulo de Maldito Cris', acusado de extorsionar a transportistas de Lima: estuvo preso cinco años por robo agravado

LEER MÁS
La Libertad: joven trabajadora sufre quemaduras graves tras ataque a inmobiliaria con bomba molotov

La Libertad: joven trabajadora sufre quemaduras graves tras ataque a inmobiliaria con bomba molotov

LEER MÁS
“Ese revólver es de un colega suyo”, confiesa sicario al coronel Revoredo

“Ese revólver es de un colega suyo”, confiesa sicario al coronel Revoredo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Iba a misa por Navidad y terminó detenido: adulto mayor causa destrozos tras impactar su auto contra negocio en Centro de Lima

Iba a misa por Navidad y terminó detenido: adulto mayor causa destrozos tras impactar su auto contra negocio en Centro de Lima

LEER MÁS
Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

LEER MÁS
Falleció trabajando en Navidad: comerciante con problemas respiratorios pierde la vida cuando vendía panetones en Juliaca

Falleció trabajando en Navidad: comerciante con problemas respiratorios pierde la vida cuando vendía panetones en Juliaca

LEER MÁS
65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Sociedad

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025