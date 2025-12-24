Falso pasajero asesina a mototaxista en el Rímac cuando trabajaba horas extras por Navidad

Marco Antonio Chávez Marín, mototaxista de 45 años y padre de familia, fue asesinado mientras trasladaba a dos pasajeros en su vehículo por la avenida Sancho Dávila, en el distrito limeño del Rímac. El crimen ocurrió la noche del martes 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena, y habría sido consecuencia de un presunto asalto.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se habría resistido, lo que desencadenó un violento ataque que acabó con su vida. El hecho ha generado consternación entre sus familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la zona.

Mototaxista asesinado en el Rímac en vísperas de Nochebuena

Según testigos, Chávez Marín había recogido a los pasajeros y avanzó apenas unas cuadras por la calle Ilela, cerca del parque Conde, cuando los delincuentes, que fingieron ser pasajeros, intentaron asaltarlo. Durante el forcejeo, uno de ellos lo apuñaló en el abdomen.

A pesar de la gravedad de la herida, la víctima continuó conduciendo hasta chocar contra una reja en la avenida Sancho Dávila, momento en el que perdió el conocimiento y falleció.

Familia descarta extorsión

Compañeros de trabajo señalaron que Marco Antonio Chávez era una persona tranquila y dedicada. Indicaron que deja dos hijos, una de 17 años y otro con habilidades especiales, y que la noche del crimen trabajaba horas extras para reunir dinero y así brindarles una mejor Navidad.

“Lamentablemente, parece que ha sido un asalto. Es una persona tranquila que sale a ganarse su sustento diario. Nos damos con la noticia de un asesinato. No hay culpables todavía”, declaró un familiar de la víctima.

Asimismo, el primo de Chávez Marín descartó que se trate de un caso de extorsión. Precisó que la empresa de transporte donde laboraba desde hace cinco años, Pampas de San Juan, había recibido intimidaciones a principios del año, pero estas no prosperaron. “Hubo una amenaza de cobro de cupos, pero quedó en nada. Los mototaxistas se pusieron firmes y dijeron que no iban a pagar”, afirmó.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para identificar y capturar a los responsables de este crimen que enluta a una familia en plena temporada navideña.