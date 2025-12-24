Conductor de combi choca contra pared de colegio, en medio del impacto un docente falleció
Moradores de la zona aseguran que combi iba a gran velocidad. Víctima es un docente de 54 años.
- Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, denuncia agresión física y psicológica por parte de su expareja: "No es la primera vez"
- Arequipa: separan temporalmente a policías implicados en presunto sembrado de droga
La mañana de este 24 de diciembre, un fuerte estruendo alarmó a los vecinos de la calle Brasil, en el distrito Mariano Melgar, en Arequipa. De acuerdo a los testigos, una combi, que transitaba a gran velocidad, impactó fuertemente contra la pared de un colegio de la zona. Lamentablemente, un motociclista que se encontraba estacionado quedó en medio del siniestro y perdió la vida.
La víctima fue identificada como Hulbert Santander Copa, un docente de 54 años que deja a dos menores en la orfandad.
TE RECOMENDAMOS
RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Pasajeros resultaron heridos
Una moradora de la zona manifestó que el accidente dejó a varias personas heridas, algunos de ellos tuvieron que acudir al centro de salud por su cuenta ante la demora de la ambulancia. "De la combi salieron aproximadamente siete pasajeros que estaban heridos, dos tenían lesiones en sus rostros, pero se fueron en un carro particular al hospital (…) la ambulancia no llegaba", precisó.
Los testigos consideran que el conductor del vehículo perdió el control debido a la excesiva velocidad. En la zona, se hallaron huellas de arrastre. Sin embargo, no se descarta una falla mecánica.
"El conductor de la combi es un joven que estaba temblando de la impresión. Él dice que le vaciaron los frenos, pero nosotros vimos que iba a velocidad", expresó un morador.
Exigen investigación
Hasta el lugar llegaron amigos y conocidos de la víctima, quienes lo definieron como un hombre amable y humilde. Él era docente del nivel primario en la institución educativa Indo América, ubicada en Mariano Melgar. Los deudos exigieron que se revisen las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos.