Arequipa: separan temporalmente a policías implicados en presunto sembrado de droga

Dos efectivos fueron grabados por cámaras de seguridad en presuntas irregularidades en una intervención a fines de octubre. Al momento hay 700 policías con procesos disciplinarios por diferentes casos.


El mando policial añadió que este año se separó a 8 efectivos por faltas disciplinarias graves. Créditos: Wilder Pari / La República.
El mando policial añadió que este año se separó a 8 efectivos por faltas disciplinarias graves. Créditos: Wilder Pari / La República.

Más de 700 policías de la ciudad de Arequipa se hallan bajo algún proceso administrativo por parte de Inspectoría. Dentro de este grupo, están cuatro efectivos que habrían cometido irregularidades en un operativo a un bar a fines de octubre. Las cámaras de seguridad del recinto grabaron los hechos ahora en investigación, como un presunto sembrado de droga.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que, de este grupo, dos son suboficiales que han sido separados de forma temporal. Los otros dos son sus oficiales superiores que ya no ocupan cargos de mando y han sido derivados a otra área.

Sobre los dos suboficiales pesan graves acusaciones. Uno fue captado por la videocámara del bar Azúcar en un presunto sembrado de droga a un intervenido, mientras que otro aparece presuntamente sacando dinero de los bolsillos de otro hombre. Aquella operación ocurrió la madrugada del 26 de octubre, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Olger Benavides recordó que los efectivos bajo la medida de suspensión temporal solo reciben el 50% de su salario. No se precisó en cuanto tiempo se podrían tener una sanción firme, sobre todo porque el fallo puede ser apelado a un tribunal superior.

Cabe recordar que la controvertida intervención terminó con la detención del ciudadano a quien se habría sembrado los estupefacientes. Sin embargo, ante la fuerza de las imágenes de las cámaras de seguridad, fue liberado a los pocos días.

Ocho efectivos dados de baja por indisciplina

Benavides informó que de los 700 policías con proceso disciplinario, la mayoría es por presunto abuso de autoridad en la imposición de papeletas, también por no recibir las denuncias en sus respectivas comisarías.

El mando policial añadió que este año se separó a 8 efectivos por faltas disciplinarias graves. Estos procesos se arrastraban de años atrás.

