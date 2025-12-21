Se hicieron pasar por pasajeros y le roban vehículo a taxista de aplicativo en San Juan de Miraflores

Tres delincuentes le robaron el auto a un taxista de aplicativo en San Juan de Miraflores. | Panamericana

Tres delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y robaron el vehículo de un taxista de aplicativo en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). En las imágenes se observa cómo los sujetos llegan rápidamente al automóvil portando armas de fuego, para luego obligar al conductor a descender y dejarlo tendido en el suelo.

En un primer momento, uno de los ladrones se acercó al chofer para identificarse y señalar que había solicitado el servicio. Al ingresar al vehículo, se inició un forcejeo, hasta que otros dos sujetos, que se encontraban en las inmediaciones, acudieron en apoyo de su cómplice para retirar a la víctima del automóvil y dejarlo tirado en la calle. Cámaras de seguridad registraron el hecho.

Delincuentes le pidieron la clave de su celular a taxista de aplicativo

Uno de los delincuentes le arrebató el celular al conductor y le exigió la clave del dispositivo. Además, los sujetos se llevaron otros objetos de valor, como el dinero que portaba en su billetera. Tras huir con rumbo desconocido, la víctima intentó perseguirlos, pero no logró alcanzarlos.

Residentes del sector manifestaron su preocupación al canal Panamericana por la escasa iluminación nocturna, la cual —según indicaron— estaría siendo aprovechada por delincuentes para cometer robos. Ante esta situación, los vecinos solicitaron el refuerzo de la presencia policial y de serenazgo con el fin de frenar la recurrencia de estos hechos delictivos. “Por las cámaras vi que estaban asaltando, pero no salí porque corre bala. Es peligroso”, declaró uno de los vecinos.

La denuncia ya fue presentada en una comisaría de la zona, y la Policía Nacional viene realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de esta banda criminal.

