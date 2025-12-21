HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Se hicieron pasar por pasajeros y le roban vehículo a taxista de aplicativo en San Juan de Miraflores

Las cámaras de seguridad registraron el violento asalto, donde uno de los ladrones exigió la clave del celular a la víctima, quien quedó tirado en el suelo.

Tres delincuentes le robaron el auto a un taxista de aplicativo en San Juan de Miraflores.
Tres delincuentes le robaron el auto a un taxista de aplicativo en San Juan de Miraflores. | Panamericana

Tres delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y robaron el vehículo de un taxista de aplicativo en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). En las imágenes se observa cómo los sujetos llegan rápidamente al automóvil portando armas de fuego, para luego obligar al conductor a descender y dejarlo tendido en el suelo.

En un primer momento, uno de los ladrones se acercó al chofer para identificarse y señalar que había solicitado el servicio. Al ingresar al vehículo, se inició un forcejeo, hasta que otros dos sujetos, que se encontraban en las inmediaciones, acudieron en apoyo de su cómplice para retirar a la víctima del automóvil y dejarlo tirado en la calle. Cámaras de seguridad registraron el hecho.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

lr.pe

Delincuentes le pidieron la clave de su celular a taxista de aplicativo

Uno de los delincuentes le arrebató el celular al conductor y le exigió la clave del dispositivo. Además, los sujetos se llevaron otros objetos de valor, como el dinero que portaba en su billetera. Tras huir con rumbo desconocido, la víctima intentó perseguirlos, pero no logró alcanzarlos.

Residentes del sector manifestaron su preocupación al canal Panamericana por la escasa iluminación nocturna, la cual —según indicaron— estaría siendo aprovechada por delincuentes para cometer robos. Ante esta situación, los vecinos solicitaron el refuerzo de la presencia policial y de serenazgo con el fin de frenar la recurrencia de estos hechos delictivos. “Por las cámaras vi que estaban asaltando, pero no salí porque corre bala. Es peligroso”, declaró uno de los vecinos.

La denuncia ya fue presentada en una comisaría de la zona, y la Policía Nacional viene realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de esta banda criminal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Carabayllo: sujetos atentan con explosivo contra alcalde del distrito durante inauguración de obras

Carabayllo: sujetos atentan con explosivo contra alcalde del distrito durante inauguración de obras

LEER MÁS
Deudos de docente asesinado frente a colegio en Piura claman justicia: "Acabaron con un buen hombre"

Deudos de docente asesinado frente a colegio en Piura claman justicia: "Acabaron con un buen hombre"

LEER MÁS
Arequipa: motociclistas dan último adiós a joven que habría sido asesinado; el sospechoso está detenido

Arequipa: motociclistas dan último adiós a joven que habría sido asesinado; el sospechoso está detenido

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

LEER MÁS
La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

LEER MÁS
Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025