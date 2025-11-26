Adoptatón 2025: el festival que busca dar un nuevo comienzo a más de 100 animales rescatados

El evento se realizara el próximo 29 y 30 de noviembre en el Parque de la Exposición. Foto: Difusión

El evento se realizara el próximo 29 y 30 de noviembre en el Parque de la Exposición. Foto: Difusión

Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, el Parque de la Exposición será sede de la quinta edición de la Adoptatón, el festival de adopciones más grande del país, organizado por la Fundación Rayito con el respaldo de Emilima y la Municipalidad de Lima. El evento reunirá a más de 100 perros y gatos rescatados que buscan integrarse a un hogar responsable.

Casos como el de Blanquita evidencian la importancia del cuidado de perros y gatos. Su historia, contada por Fabiola, presidenta de la Fundación Rayito, refleja la urgencia y el impacto de estas jornadas solidarias.

Blanquita fue encontrada en los alrededores de un circo en Plaza Norte. Al cierre del espectáculo, la perrita estaba en riesgo de volver a quedar en la calle. Fabiola relata que, al rescatarla, notaron que no estaba en buen estado y necesitaba atención veterinaria.

“Estaba con parasitosis, pulgas, delgada y además tenía una infección interna que requería tratamiento y una cirugía”, explica. Tras semanas de cuidado médico y recuperación, Blanquita hoy se encuentra estable, sociable y lista para ser adoptada.

Su caso se ha vuelto emblemático dentro de la Adoptatón. Para la Fundación Rayito, visibilizar historias como la de ella ayuda a reforzar la importancia de la adopción responsable y la esterilización.

Un proceso de adopción responsable

Fabiola detalla que quienes deseen adoptar deberán pasar por una entrevista, evaluación previa y el llenado de una ficha y un contrato de adopción. También se realiza una verificación domiciliaria. “Es importante que toda la familia esté de acuerdo para evitar devoluciones. Nuestro objetivo es que cada uno encuentre un hogar definitivo”, precisa.

Los perros y gatos disponibles están vacunados, desparasitados, libres de pulgas y esterilizados. En el caso de cachorros, se entregan con la primera vacuna y el compromiso de esterilización en el momento adecuado.

Más de 100 animales, entre perros y gatos, esperan ser adoptados. Foto: Difusión

Servicios gratuitos y actividades para toda la familia

Además de las adopciones, el festival ofrecerá:

Campaña veterinaria gratuita hasta las 2 p.m. o hasta agotar stock (vacunas, desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos).

La Tombolatón desde S/ 5

Charlas sobre tenencia responsable.

Shows en vivo, activaciones, regalos y feria para mascotas.

Área de comida y venta pro fondos para apoyar a la fundación.

“La idea es que incluso quienes no puedan adoptar puedan venir, conocer a los rescatados, ayudarnos a difundir y pasar un bonito día en familia”, comenta Fabiola.

Un evento que continúa creciendo

La Adoptatón se realiza desde 2019 y forma parte de las iniciativas que la Fundación Rayito impulsa para promover el bienestar animal. Este será su último evento del año. La próxima actividad grande será la Patatón 2026, una jornada tipo teletón para apoyar a animales rescatados.