Profesor es detenido tras denuncia por presunto abuso sexual a menor de 16 años en Cajamarca

El docente Jorge Luis Valencia Cabrera, quien ya se encontraba bajo investigación por una denuncia por tocamientos indebidos en 2018, permanece en la carceleta del Poder Judicial mientras se esclarecen los hechos.

Un docente de la institución educativa Santa Beatriz de Silva en Cajamarca fue denunciado por presunto abuso sexual de una estudiante de 16 años. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público.
Un docente de la institución educativa Santa Beatriz de Silva en Cajamarca fue denunciado por presunto abuso sexual de una estudiante de 16 años. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público. | Código Periodístico Cajamarca Perú

Un docente de la institución educativa Santa Beatriz de Silva, en la región Cajamarca, fue denunciado por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una estudiante de 16 años. El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

El profesor, identificado como Jorge Luis Valencia Cabrer, fue detenido por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y permanece recluido en la carceleta del Poder Judicial, mientras se desarrollan las diligencias fiscales para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad penal.

Docente de Huancavelica tenía otra denuncia de 2018

De acuerdo con la denuncia, el docente habría retirado a la menor del colegio con el pretexto de ayudarla a trasladar una maqueta hasta su domicilio. Una vez en el lugar, se habrían producido los hechos que hoy son materia de investigación por presunta violación sexual.

El director del plantel, Miguel Esteban Malaver Rabanal, informó que fue notificado por la Policía Nacional para colaborar con las investigaciones y entregar información relacionada tanto con el docente implicado como con la estudiante agraviada.

Asimismo, indicó que el profesor ya había sido denunciado por tocamientos indebidos en 2018, hecho que fue puesto en conocimiento de la Ugel y del Ministerio Público. ''Las investigaciones quedaron... No sé, pero al final el docente retornó'', indicó al medio local Código Periodístico.

Según el director, la institución no cuenta con un portero, motivo por el cual el profesor habría podido llevarse a la estudiante. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que abandonan el colegio. Por último, Malaver negó que el subdirector o los auxiliares hayan autorizado la salida del profesor y la menor.

Padres realizaron plantón: exigen justicia

En tanto, padres de familia de la institución educativa acudieron a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca para exigir que el caso sea investigado con celeridad y que se sancione al responsable conforme a ley.

También realizaron un plantón en la institución educativa, sosteniendo carteles que exigían acciones de las autoridades para que los hechos no queden impunes.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

