Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala genera expectativa en todo el país por el monto acumulado de más de 9 millones de soles.
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Conoce los resultados de la Kábala de este jueves 19 de marzo. | Foto: composición LR
Este jueves 19 de marzo se realiza un nuevo sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala, que mantiene en expectativa a todo el país por el premio acumulado de S/978,464. En las próximas horas, Intralot revelará la combinación ganadora y los resultados oficiales de la jornada.