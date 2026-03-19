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Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

El sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala genera expectativa en todo el país por el monto acumulado de más de 9 millones de soles.

Conoce los resultados de la Kábala de este jueves 19 de marzo.
Conoce los resultados de la Kábala de este jueves 19 de marzo. | Foto: composición LR

Este jueves 19 de marzo se realiza un nuevo sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala, que mantiene en expectativa a todo el país por el premio acumulado de S/978,464. En las próximas horas, Intralot revelará la combinación ganadora y los resultados oficiales de la jornada.

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