Economía

Cajamarca crece 5,8% por minería, pero arrastra severas brechas educativas que frenan su desarrollo

El dinamismo minero de Cajamarca ha posicionado a la provincia como líder nacional, sin embargo, la falta de avances en la formación académica amenaza con frenar el progreso de sus futuras generaciones, según un reciente análisis de Baldecash.

Solo el 20% de los estudiantes en Cajamarca alcanza niveles satisfactorios
Solo el 20% de los estudiantes en Cajamarca alcanza niveles satisfactorios | Foto: composición LR

El crecimiento económico de Cajamarca en los últimos trimestres ha sido notable, impulsado por el auge minero. Sin embargo, persiste un obstáculo estructural: las profundas brechas en educación y la precariedad de la infraestructura escolar. Aunque la región concentra el 26% de la cartera de inversiones mineras del Perú, con proyectos valorizados en US$16,7 millones, la falta de avances en el ámbito educativo amenaza con limitar el impacto social de este dinamismo, según un análisis de Baldecash.

En el segundo trimestre de 2025, Cajamarca registró un crecimiento económico de 5,8%, muy por encima del promedio nacional. Pero los beneficios del auge minero aún no se traducen en mejoras claras en la calidad de vida de la población.

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

Rubén Montenegro, CEO de Baldecash, advierte que la sostenibilidad del crecimiento solo será posible si se priorizan inversiones que aseguren educación de calidad e infraestructura moderna.

“La región tiene potencial para diversificar su economía y una base destacada de talento, pero solo una mejora sostenida en la educación permitirá que el crecimiento minero se traduzca en progreso social”, afirmó.

67% de colegios en Cajamarca requieren recambio total

El déficit educativo en Cajamarca es uno de los más críticos del país. Más de 4.000 colegios —equivalentes al 67% de sus instituciones educativas— necesitan un recambio total de infraestructura, ubicando a la región solo por detrás de Lima Metropolitana y al nivel de Loreto en necesidades urgentes de inversión. Además, la provincia registra una tasa de analfabetismo del 10,6%.

A nivel nacional se ejecutó una inversión educativa récord de S/1.264 millones, pero sus efectos aún no se reflejan de manera significativa en los aprendizajes regionales.

Minería avanza, logros de aprendizaje retroceden

Los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA 2024) revelan la magnitud de la brecha: solo 2 de cada 10 estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio en lectura y matemáticas. Cajamarca ocupa el puesto 21 de 24 regiones, con un escenario particularmente crítico en zonas rurales.

Montenegro asegura que el acceso a tecnología y nuevas herramientas de aprendizaje mejora el rendimiento académico y reduce la deserción escolar.

“La experiencia en educación superior y ahora en colegios muestra impactos positivos en los resultados de los estudiantes”, dijo.

Durante la entrega de 20 laptops al COAR Cajamarca, su director Jaime Alcalde reconoció el rezago tecnológico: “Esta oportunidad facilita que nuestros estudiantes alcancen mayor preparación y puedan mirar el futuro con confianza”, comentó.

Cajamarca es la primera región donde Baldecash incursiona en educación básica. El reto, señala Montenegro, es articular la bonanza minera con la formación de capital humano mediante educación de calidad, infraestructura adecuada y acceso a tecnología.

“La región posee un enorme potencial humano y grandes recursos, pero sin equipamiento, infraestructura ni formación adecuada será difícil que el crecimiento económico se traduzca en avances estructurales y sociales”, concluyó.

Cajamarca produce el 24% de la producción aurífera nacional

El impulso minero se refleja en cifras contundentes. La minería creció 39,9%, elevando la producción de:

  • Oro: +57,1%
  • Plata: +36,5%
  • Cobre: +32,6%

Entre julio y agosto, Cajamarca aportó el 24% de la producción aurífera nacional, consolidándose como motor económico del país.

