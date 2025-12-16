ATU anuncia desvío de ruta alimentadora Villa El Salvador debido a accidente en avenida Huaylas

La ATU informó que se realizó un desvío temporal de la ruta alimentadora de VES debido a un accidente. | Difusión

La ATU informó que se realizó un desvío temporal de la ruta alimentadora de VES debido a un accidente. | Difusión

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció en sus redes sociales el desvío temporal de la ruta alimentadora Villa El Salvador (VES), debido a un accidente en la avenida Huaylas, por las calles Mariano Pastor Sevilla, Mateo Pumacahua, Panamericana Sur, Alipio Ponce y Guardia Civil, en ambos sentidos.

Asimismo, señaló que los paraderos no atendidos son los siguientes: Lavalle, Pantanos de Villa, Santa Rosa, Panamericana Sur, Supro y Almacenes.

Comunicado de la ATU. Foto: X de ATU

¿Qué función cumple la ATU?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) es la entidad encargada de planificar, administrar y supervisar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao. Su labor se centra en articular y regular todos los servicios de transporte público —como el Metropolitano, el Metro, los corredores complementarios y los taxis— con el objetivo de garantizar un sistema ordenado, seguro y eficiente, impulsando la formalización y elevando la calidad del servicio en favor de la ciudadanía.

