ATU anuncia desvío de ruta alimentadora Villa El Salvador debido a accidente en avenida Huaylas
Según informó la ATU, los desvíos afectan las calles Mariano Pastor Sevilla, Mateo Pumacahua, Panamericana Sur, Alipio Ponce y Guardia Civil, en ambos sentidos.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció en sus redes sociales el desvío temporal de la ruta alimentadora Villa El Salvador (VES), debido a un accidente en la avenida Huaylas, por las calles Mariano Pastor Sevilla, Mateo Pumacahua, Panamericana Sur, Alipio Ponce y Guardia Civil, en ambos sentidos.
Asimismo, señaló que los paraderos no atendidos son los siguientes: Lavalle, Pantanos de Villa, Santa Rosa, Panamericana Sur, Supro y Almacenes.
Comunicado de la ATU. Foto: X de ATU
¿Qué función cumple la ATU?
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) es la entidad encargada de planificar, administrar y supervisar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao. Su labor se centra en articular y regular todos los servicios de transporte público —como el Metropolitano, el Metro, los corredores complementarios y los taxis— con el objetivo de garantizar un sistema ordenado, seguro y eficiente, impulsando la formalización y elevando la calidad del servicio en favor de la ciudadanía.
