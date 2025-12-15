Presidente de la Corte de Sullana recibe reconocimiento por Buena Práctica en Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

La ceremonia fue organizada por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, obtuvo el segundo puesto en el IV Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género, en la categoría Igualdad de Género.

Tras una rigurosa evaluación de todas las decisiones judiciales presentadas por los concursantes, el jurado reconoció aquellas resoluciones que constituyen precedentes relevantes para la incorporación del enfoque de género en la labor jurisdiccional. El reconocimiento fue otorgado por la Resolución N.º 16, emitida el 18 de agosto de 2022, cuando Li Córdova presidía la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

La ceremonia fue organizada por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y estuvo encabezada por la Dra. Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema y presidenta de dicha comisión.